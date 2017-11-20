Белорусская семья переехала в Прагу: «Здесь все дешевле, чем в Минске»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Защитник «Витесса» забил фантастический автогол ударом с 30 метров
Как власти собираются трудоустраивать белорусов?
Обложка дня. Глянец в эпоху кризиса
«Еще 10 минут был жив». Новые подробности гибели спасателя во время падения с крыши коровника
Умер серийный убийца, о котором снимали фильмы и сериалы, а имя стало нарицательным
Мугабе пожелал народу спокойной ночи, так и не сумев произнеси «волшебные слова»
На апошніх секундах: «Цмокі» саступілі «Аўтадору»
Россию не восстановили в правах накануне Олимпиады. Чем это может обернуться?
Во Франции полицейский расстрелял родных и соседей своей сожительницы
США могут выделить Украине $ 47 млн на летальное оружие
Депутат Госдумы: России не подходит «написанная либералами» конституция
В очереди на выезд из Беларуси стоят более 750 грузовиков
У Ельску шпіталізавалі чарнобыльскага ліквідатара пасьля «ужываньня спэцсродкаў» міліцыяй
Зима подкрадывается: в понедельник снова выпадет мокрый снег
«Белтехэкспорт» заключил многомиллионный контракт с эмиратскими военными
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Хакеры украли интимные фотографии норвежской гандболистки Мёрк
«Ни в одной стране мира президент не уделяет столько внимания трудоустройству граждан». Вакансия на 225 долларов. Налетай
Шумченко: «Пришельцы из Средней Азии оставили в дураках все наше правительство»
Мечты Лукашенко, и что из них вышло
Как отдохнуть в Грузии, куда полетит Лукашенко, дешево и несердито
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Почему Украина выбралась из Бермудского треугольника, а Беларусь – нет
Финансовый аналитик поставил Лукашенко «неуд» по популизму
35 лет назад минское «Динамо» стало чемпионом СССР
Чему учит опыт Зимбабве
Хамон всему: за пармезан в России будут сажать на 12 лет
Может ли глава государства окружать себя красотками?
О новом общественном совете при МВД: «При этой власти не скоро выздоровеем»
Экономист: «Белорусы расплачиваются за демпинг цемента в Украину трижды»
Четыре «революционных» документа, принятие которых тормозится в госорганах
Личная история: как в школе на уроке труда будущих зэков готовили
Как белорусские чиновники воруют сладости из чужого кармана
Мужчина, который 43 года работает дояром, получает 300 рублей
«Куда слать резюме?». Пользователей развеселило заявление Лукашенко о зарплате в избиркомах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Молодая жена «правой руки Путина» ушла к итальянскому автогонщику
Краснодарские гаишники устроили крестный ход
Как выглядит новая президентская клиника
Скульптура Путина в образе медведя, с осетром в лапах
И снова здравствуйте. Снег!
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Як маленькім беларусам з дзяцінства тлумачаць, хто «самы галоўны ў нашай дзяржаве»
1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
20.11.2017
Дмитрий Смирнов, TUT.BY
Белорусская семья переехала в Прагу: «Здесь все дешевле, чем в Минске»

Старые здания, нависающие над узкими улочками, кучи неубранных листьев между плотно припаркованными в центре автомобилями, невероятное количество кафе, куда без проблем пустят с собаками, современные трамваи с Wi-Fi, пешеходный Карлов мост над Влтавой, где то и дело слышишь русскую речь. Полтора года назад программист Рашид Семенов из Минска переехал с семьей в Прагу и ничуть об этом не жалеет.

Дело не в деньгах

Квартира в центре Минска, автомобиль, дача, двое маленьких детей и высокооплачиваемая работа программиста. Казалось бы, сильнее осесть в стране уже невозможно. Но Семеновы решили иначе.

— Здесь нет никакой экономической или политической подоплеки. Просто это уже похоже на семейную традицию, — улыбается Рашид. — Мой отец в свое время переехал в Беларусь, потом брат улетел с семьей в США, а мы решили пожить в центре Европы.

На резюме Рашида откликнулось несколько европейских компаний, но на семейном совете было решено переехать в Прагу.

— Скажу честно, получаю я здесь даже немного меньше, чем на своей работе в Минске, — признался соотечественник. — Кроме того, если в Беларуси у меня был чисто программерский коллектив, занимающийся разработкой софта, то здесь я программист в компании, обслуживающей банки и финансовые учреждения. А это значит, что никаких баек или футболок — нужно каждый день приходить в рубашке.

Зато в коллектив долго вливаться не пришлось.

— Чехи очень позитивный народ, — рассказывает Рашид. Если в Минске люди, как правило, хмурые, из-за чего на новом месте работы чувствуешь себя немного некомфортно, то тут всё гораздо проще. Ребята, увидев нового человека, сами подходили на позитиве, знакомились, рассказывали о том, чем занимаются. Пару раз в месяц обязательно выходим куда-нибудь вместе с коллективом — боулинг, картинг, бары…

«Чехи не умеют работать, как белорусы»

Жена Рашида, Юна — музыкант, профессионально играет на альте. Окончив магистратуру при Минской консерватории, она преподавала в университете культуры и играла в симфоническом оркестре.

— Пока я домохозяйка, но очень хочется на работу, — рассказывает девушка. — Уже есть определенные планы — думаю, буду, как и в Минске, заниматься музыкой, скорее всего, пойду в оркестр. Но для этого придется опять пройти магистратуру — теперь в Праге.

Я наводила справки: здесь музыканты, как и у нас, получают довольно мало. Зарплаты сравнимые, однако в Чехии за эти деньги придется работать в три раза меньше, без переработок.

— Кстати, местные музыканты очень удивляются, когда им говоришь о дополнительной работе после основной. Здесь так не принято — зачем работать, если можно сходить с друзьями в бар, попить пива. Вообще, чехи мне показались очень доброжелательными и немного ленивыми ребятами (улыбается).

«Переехать оказалось проще, чем мы думали»

— Проблем с переездом в Чехию не было никаких, — рассказывает Рашид. — Всё оказалось даже проще, чем мы думали. Единственный нюанс — это расходы выше запланированных изначально.

Дело в том, что в Чехии действует система «заплати по полной, а потом будет сделан перерасчет». Например, лекарства в течение года приходится покупать за свои деньги, однако через год вам сделают перерасчет исходя из медстраховки. Последняя, к слову, стоит немало — около 1000 долларов в год на каждого члена семьи (а у Рашида и Юны двое детей).

— Такая же ситуация с налогами, — продолжает белорус. — Целый год вам вычитают по полной, а уже потом пересчитывают, когда приносишь им соответствующие справки — о расходах на детсад и прочее.

Карлов мост над Влтавой

К моральной и языковой адаптации в Чехии вообще нет никаких вопросов, рассказали белорусы.

Для иммигрантов в Чехии предусмотрены бесплатные языковые курсы, а также услуги переводчиков, которые помогут с оформлением любых юридических документов (например, при покупке машины или квартиры), адаптацией дипломов. Этим занимаются специальные интеграционные центры, спонсируемые Евросоюзом. Здесь же вам предложат услуги по трудоустройству и даже по переквалификации на востребованные специальности.

В крупных компаниях, например, в той, где работает Рашид, есть отдельные иммиграционные отделы, помогающие иностранным работникам с адаптацией и всевозможными процессуальными моментами. А некоторые работодатели помогают таким сотрудникам со съемом жилья и даже платят за него.

— Устроить в садик детей оказалось даже проще, чем в Минске. Мы просто показали детей врачу, он выдал справку, и мы записались, — рассказывает Юна. — Не говоря уже о том, что здесь огромное количество детских площадок и мест, где можно развлечь малышей.

«Чешский язык для нас местами смешной»

За полтора года Рашид неплохо выучил чешский, однако до идеального уровня пока далеко — дело в том, что в его компании много иностранцев, с которыми он общается на английском:

— Да и сами чехи, особенно молодое поколение, отлично говорят по-английски. Здесь даже фильмы в кино идут на английском с чешскими субтитрами (такая практика совсем недавно появилась и в Беларуси. — Прим. TUT.BY). Пожилые местные жители тоже всеми силами стараются тебя понять и помочь. Это же туристический город!

Юна уже тоже хорошо выучила новый язык, несмотря на то, что практики живого общения у нее гораздо меньше, чем у мужа:

— Я учу чешский по YouTube-роликам и пособиям в интернете. Для бытового общения — с мамами на игровой площадке или в магазине — этого вполне достаточно. А еще чешский местами для нас звучит очень смешно. Например, «мзда» — это зарплата, «халупа» — дача, «окурка» — огурец, «быдло» — жизнь, а «страшидло» — привидение.

В ванной комнате белорусов висит «шпаргалка» по чешскому языку

Непривычная для нас оплата коммуналки

Большинство квартир в Чехии совмещают одну из комнат с кухней. Если комната одна, это выглядит как студия, если две — как студия с отдельной комнатой. Обозначаются такие квартиры 1КК и 2КК соответственно.

— Снять квартиру в Праге не проблема, — рассказывает Рашид. — Однако стоит это дороже, чем в Минске. Однокомнатная квартира на окраине обойдется примерно в 500 долларов. «Двушка» ближе к центру — в 1000.

При этом здесь очень непривычная для нас оплата коммуналки. Называется это «залоги». Каждый месяц вы платите какую-то определенную сумму денег (как правило, 100 евро), а затем, через полгода вам делают перерасчет исходя из реального расхода воды и электроэнергии.

Этот нюанс, кстати, обязательно стоит учитывать при съеме квартиры. Владелец при относительно низкой арендной плате может затребовать высокие залоги (например, 300 евро), якобы обезопасив себя от ваших перерасходов. А вы в итоге получите высокую ставку оплаты.

Вид из окна квартиры, которую снимают белорусы

Интересный момент — отопление в большинстве квартир вы можете включить даже летом, если вам холодно. Либо отключить зимой, если вам тепло. Вопрос здесь исключительно в деньгах, а не в решении жилищно-коммунальных служб.

Если у вас есть деньги и постоянный доход, можно рассмотреть и вариант с покупкой квартиры. Несмотря на немалую стоимость квадратных метров, в Чехии предлагается ипотека на выгодных условиях, в том числе и для иммигрантов.

— Хорошие двух-трехкомнатные квартиры стоят в Праге от 130 до 500 тысяч долларов. И если у вас есть 15−20% их стоимости для первоначального платежа, можно взять жилье в ипотеку под 2% на 30 лет. Это вполне подъемно даже для семей со средним доходом, — рассказала Юна.

— Точно такие же доступные здесь автомобили, — добавляет Рашид. Их можно взять в кредит всего под 7%.

Город трамваев …

Машину Семеновы в Чехии не покупали, ездят на своей. Но только по выходным.

— В Праге, особенно в центре, почти невозможно припарковаться. Часто машины стоят бампер к бамперу, и поэтому небольшие толчки других автомобилей при попытке выезда за ДТП тут не засчитываются, — рассказал Рашид. — Поэтому машиной мы пользуемся в основном для закупок в магазинах в выходные. К счастью, в Праге отлично развита система общественного транспорта.

Город уникален тем, что в центральной его части вы не встретите автобусов или троллейбусов. Только метро и трамваи. Причем последних так много, что в часы пик они могут образовывать настоящие пробки.

— Здесь ездят как относительно старые трамваи, так и новые, современные «гусеницы» с низкими полами (для удобства колясочников и мам) и Wi-Fi на борту. Иногда в расписании, которое строго соблюдается, указывается тип трамвая — для удобства людей с ограниченными возможностями.

Тут всё основано на доверии. Контролеры встречаются крайне редко, а в метро нет турникетов.

— Не удивляйтесь, зато здесь можно встретить контролера в вагоне метро или на выходе со станции, — улыбается Рашид.

Удобство пражского транспорта еще и в том, что оплатить поездку можно прямо с телефона с помощью SMS. Полчаса поездки стоит чуть больше доллара, а годовой (!) проездной на все виды городского транспорта (в том числе и паром через Влтаву) стоит около 160 долларов.

Для сравнения: в Минске месячный единый проездной (на момент выхода материала) обойдется вам в 26,12 руб — это около 13 долларов. Таким образом, за год вы заплатите примерно такую же сумму, как и в Праге.

… собак и раздельного сбора мусора

А еще Прага — город собак. Их можно встретить везде — на улицах, в крупных магазинах и кафе.

— При этом маловероятно, что вступите во «что-нибудь» на улице. Дело в том, что даже если собачник забудет пакетики дома, городские власти предусмотрели боксы с бумажными пакетами и совками возле всех зеленых зон. Кроме того, часто возле магазинов или кафе можно встретить миски с водой, предназначенные для домашних питомцев.

Еще одна деталь, которую отметили переехавшие белорусы, это отношение чехов к мусору.

— Удивительно, но здесь реально работает система раздельного сбора мусора, — говорит Юна. — На улицах повсеместно установлены контейнеры трех цветов, и люди соблюдают правила сбора, хотя никакой ответственности за то, что вы, например, выкинете общий мусор в контейнер для пластика, нет.

Как в Праге «разводят» туристов

Прага — типичный европейский туристический центр. Узкие улочки, старая архитектура, красивые мосты через Влтаву — всё это привлекает сюда иностранцев со всего мира. К примеру, в 2013 году этот относительно небольшой город с населением 1,3 миллиона человек посетило 6,2 миллиона туристов.

— Удивительно, но даже в центре Европы доверчивого туриста могут легко обмануть, — рассказал Рашид. — Например, раньше здесь периодически давали сдачу старыми белорусскими купюрами, которые стоят гораздо дешевле местных крон. А буквально вчера в горстке монет сдачи мне дали новые белорусские копейки. А 20 наших копеек (0,1 доллара) стоят гораздо меньше 20 крон (0,9 доллара).

Кроме того, в самом центре города можно встретить несколько больших обменников, которые с удовольствием купят у вас евро за 15 крон, несмотря на то, что официальный курс национальной валюты к евро выше 25. Но иностранцы часто просто не обращают на это внимание и меняют деньги почти в два раза дешевле курса.

«Возвращаться пока не собираемся»

Спустя полтора года семья Семеновых не собирается уезжать из страны.

— Здесь всё дешевле, чем в Минске: бытовая техника, мебель, продукты, одежда, — говорит Юна. — Даже чек в баре у вас здесь будет меньше, несмотря на то, что город — туристический.

— Мне здесь всё нравится, кроме, пожалуй, медицины, из-за очень дорогой обязательной страховки, — продолжает Рашид. — Ведь это Европа, тут можно сесть и улететь за 30 евро в Барселону или Рим. Кроме того, очень нравится местный, более мягкий, климат и красивая старая архитектура. А в Беларуси после войны ее почти не осталось.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:5)
Главное
Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?
Белорусская семья переехала в Прагу: «Здесь все дешевле, чем в Минске»
Цена гнева «доброго царя» в адрес «плохих бояр»
Взлёт и крах одного президента в фотографиях
«Еще 10 минут был жив». Новые подробности гибели спасателя во время падения с крыши коровника
Умер серийный убийца, о котором снимали фильмы и сериалы, а имя стало нарицательным
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY