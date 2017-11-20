Белорусская семья переехала в Прагу: «Здесь все дешевле, чем в Минске»

Старые здания, нависающие над узкими улочками, кучи неубранных листьев между плотно припаркованными в центре автомобилями, невероятное количество кафе, куда без проблем пустят с собаками, современные трамваи с Wi-Fi, пешеходный Карлов мост над Влтавой, где то и дело слышишь русскую речь. Полтора года назад программист Рашид Семенов из Минска переехал с семьей в Прагу и ничуть об этом не жалеет.

Дело не в деньгах

Квартира в центре Минска, автомобиль, дача, двое маленьких детей и высокооплачиваемая работа программиста. Казалось бы, сильнее осесть в стране уже невозможно. Но Семеновы решили иначе.

— Здесь нет никакой экономической или политической подоплеки. Просто это уже похоже на семейную традицию, — улыбается Рашид. — Мой отец в свое время переехал в Беларусь, потом брат улетел с семьей в США, а мы решили пожить в центре Европы.

На резюме Рашида откликнулось несколько европейских компаний, но на семейном совете было решено переехать в Прагу.

— Скажу честно, получаю я здесь даже немного меньше, чем на своей работе в Минске, — признался соотечественник. — Кроме того, если в Беларуси у меня был чисто программерский коллектив, занимающийся разработкой софта, то здесь я программист в компании, обслуживающей банки и финансовые учреждения. А это значит, что никаких баек или футболок — нужно каждый день приходить в рубашке.

Зато в коллектив долго вливаться не пришлось.

— Чехи очень позитивный народ, — рассказывает Рашид. Если в Минске люди, как правило, хмурые, из-за чего на новом месте работы чувствуешь себя немного некомфортно, то тут всё гораздо проще. Ребята, увидев нового человека, сами подходили на позитиве, знакомились, рассказывали о том, чем занимаются. Пару раз в месяц обязательно выходим куда-нибудь вместе с коллективом — боулинг, картинг, бары…

«Чехи не умеют работать, как белорусы»

Жена Рашида, Юна — музыкант, профессионально играет на альте. Окончив магистратуру при Минской консерватории, она преподавала в университете культуры и играла в симфоническом оркестре.

— Пока я домохозяйка, но очень хочется на работу, — рассказывает девушка. — Уже есть определенные планы — думаю, буду, как и в Минске, заниматься музыкой, скорее всего, пойду в оркестр. Но для этого придется опять пройти магистратуру — теперь в Праге.

Я наводила справки: здесь музыканты, как и у нас, получают довольно мало. Зарплаты сравнимые, однако в Чехии за эти деньги придется работать в три раза меньше, без переработок.

— Кстати, местные музыканты очень удивляются, когда им говоришь о дополнительной работе после основной. Здесь так не принято — зачем работать, если можно сходить с друзьями в бар, попить пива. Вообще, чехи мне показались очень доброжелательными и немного ленивыми ребятами (улыбается).

«Переехать оказалось проще, чем мы думали»

— Проблем с переездом в Чехию не было никаких, — рассказывает Рашид. — Всё оказалось даже проще, чем мы думали. Единственный нюанс — это расходы выше запланированных изначально.

Дело в том, что в Чехии действует система «заплати по полной, а потом будет сделан перерасчет». Например, лекарства в течение года приходится покупать за свои деньги, однако через год вам сделают перерасчет исходя из медстраховки. Последняя, к слову, стоит немало — около 1000 долларов в год на каждого члена семьи (а у Рашида и Юны двое детей).

— Такая же ситуация с налогами, — продолжает белорус. — Целый год вам вычитают по полной, а уже потом пересчитывают, когда приносишь им соответствующие справки — о расходах на детсад и прочее.

Карлов мост над Влтавой

К моральной и языковой адаптации в Чехии вообще нет никаких вопросов, рассказали белорусы.

Для иммигрантов в Чехии предусмотрены бесплатные языковые курсы, а также услуги переводчиков, которые помогут с оформлением любых юридических документов (например, при покупке машины или квартиры), адаптацией дипломов. Этим занимаются специальные интеграционные центры, спонсируемые Евросоюзом. Здесь же вам предложат услуги по трудоустройству и даже по переквалификации на востребованные специальности.

В крупных компаниях, например, в той, где работает Рашид, есть отдельные иммиграционные отделы, помогающие иностранным работникам с адаптацией и всевозможными процессуальными моментами. А некоторые работодатели помогают таким сотрудникам со съемом жилья и даже платят за него.

— Устроить в садик детей оказалось даже проще, чем в Минске. Мы просто показали детей врачу, он выдал справку, и мы записались, — рассказывает Юна. — Не говоря уже о том, что здесь огромное количество детских площадок и мест, где можно развлечь малышей.

«Чешский язык для нас местами смешной»

За полтора года Рашид неплохо выучил чешский, однако до идеального уровня пока далеко — дело в том, что в его компании много иностранцев, с которыми он общается на английском:

— Да и сами чехи, особенно молодое поколение, отлично говорят по-английски. Здесь даже фильмы в кино идут на английском с чешскими субтитрами (такая практика совсем недавно появилась и в Беларуси. — Прим. TUT.BY). Пожилые местные жители тоже всеми силами стараются тебя понять и помочь. Это же туристический город!

Юна уже тоже хорошо выучила новый язык, несмотря на то, что практики живого общения у нее гораздо меньше, чем у мужа:

— Я учу чешский по YouTube-роликам и пособиям в интернете. Для бытового общения — с мамами на игровой площадке или в магазине — этого вполне достаточно. А еще чешский местами для нас звучит очень смешно. Например, «мзда» — это зарплата, «халупа» — дача, «окурка» — огурец, «быдло» — жизнь, а «страшидло» — привидение.

В ванной комнате белорусов висит «шпаргалка» по чешскому языку

Непривычная для нас оплата коммуналки

Большинство квартир в Чехии совмещают одну из комнат с кухней. Если комната одна, это выглядит как студия, если две — как студия с отдельной комнатой. Обозначаются такие квартиры 1КК и 2КК соответственно.

— Снять квартиру в Праге не проблема, — рассказывает Рашид. — Однако стоит это дороже, чем в Минске. Однокомнатная квартира на окраине обойдется примерно в 500 долларов. «Двушка» ближе к центру — в 1000.

При этом здесь очень непривычная для нас оплата коммуналки. Называется это «залоги». Каждый месяц вы платите какую-то определенную сумму денег (как правило, 100 евро), а затем, через полгода вам делают перерасчет исходя из реального расхода воды и электроэнергии.

Этот нюанс, кстати, обязательно стоит учитывать при съеме квартиры. Владелец при относительно низкой арендной плате может затребовать высокие залоги (например, 300 евро), якобы обезопасив себя от ваших перерасходов. А вы в итоге получите высокую ставку оплаты.

Вид из окна квартиры, которую снимают белорусы

Интересный момент — отопление в большинстве квартир вы можете включить даже летом, если вам холодно. Либо отключить зимой, если вам тепло. Вопрос здесь исключительно в деньгах, а не в решении жилищно-коммунальных служб.

Если у вас есть деньги и постоянный доход, можно рассмотреть и вариант с покупкой квартиры. Несмотря на немалую стоимость квадратных метров, в Чехии предлагается ипотека на выгодных условиях, в том числе и для иммигрантов.

— Хорошие двух-трехкомнатные квартиры стоят в Праге от 130 до 500 тысяч долларов. И если у вас есть 15−20% их стоимости для первоначального платежа, можно взять жилье в ипотеку под 2% на 30 лет. Это вполне подъемно даже для семей со средним доходом, — рассказала Юна.

— Точно такие же доступные здесь автомобили, — добавляет Рашид. Их можно взять в кредит всего под 7%.

Город трамваев …

Машину Семеновы в Чехии не покупали, ездят на своей. Но только по выходным.

— В Праге, особенно в центре, почти невозможно припарковаться. Часто машины стоят бампер к бамперу, и поэтому небольшие толчки других автомобилей при попытке выезда за ДТП тут не засчитываются, — рассказал Рашид. — Поэтому машиной мы пользуемся в основном для закупок в магазинах в выходные. К счастью, в Праге отлично развита система общественного транспорта.

Город уникален тем, что в центральной его части вы не встретите автобусов или троллейбусов. Только метро и трамваи. Причем последних так много, что в часы пик они могут образовывать настоящие пробки.

— Здесь ездят как относительно старые трамваи, так и новые, современные «гусеницы» с низкими полами (для удобства колясочников и мам) и Wi-Fi на борту. Иногда в расписании, которое строго соблюдается, указывается тип трамвая — для удобства людей с ограниченными возможностями.

Тут всё основано на доверии. Контролеры встречаются крайне редко, а в метро нет турникетов.

— Не удивляйтесь, зато здесь можно встретить контролера в вагоне метро или на выходе со станции, — улыбается Рашид.

Удобство пражского транспорта еще и в том, что оплатить поездку можно прямо с телефона с помощью SMS. Полчаса поездки стоит чуть больше доллара, а годовой (!) проездной на все виды городского транспорта (в том числе и паром через Влтаву) стоит около 160 долларов.

Для сравнения: в Минске месячный единый проездной (на момент выхода материала) обойдется вам в 26,12 руб — это около 13 долларов. Таким образом, за год вы заплатите примерно такую же сумму, как и в Праге.

… собак и раздельного сбора мусора

А еще Прага — город собак. Их можно встретить везде — на улицах, в крупных магазинах и кафе.

— При этом маловероятно, что вступите во «что-нибудь» на улице. Дело в том, что даже если собачник забудет пакетики дома, городские власти предусмотрели боксы с бумажными пакетами и совками возле всех зеленых зон. Кроме того, часто возле магазинов или кафе можно встретить миски с водой, предназначенные для домашних питомцев.

Еще одна деталь, которую отметили переехавшие белорусы, это отношение чехов к мусору.

— Удивительно, но здесь реально работает система раздельного сбора мусора, — говорит Юна. — На улицах повсеместно установлены контейнеры трех цветов, и люди соблюдают правила сбора, хотя никакой ответственности за то, что вы, например, выкинете общий мусор в контейнер для пластика, нет.

Как в Праге «разводят» туристов

Прага — типичный европейский туристический центр. Узкие улочки, старая архитектура, красивые мосты через Влтаву — всё это привлекает сюда иностранцев со всего мира. К примеру, в 2013 году этот относительно небольшой город с населением 1,3 миллиона человек посетило 6,2 миллиона туристов.

— Удивительно, но даже в центре Европы доверчивого туриста могут легко обмануть, — рассказал Рашид. — Например, раньше здесь периодически давали сдачу старыми белорусскими купюрами, которые стоят гораздо дешевле местных крон. А буквально вчера в горстке монет сдачи мне дали новые белорусские копейки. А 20 наших копеек (0,1 доллара) стоят гораздо меньше 20 крон (0,9 доллара).

Кроме того, в самом центре города можно встретить несколько больших обменников, которые с удовольствием купят у вас евро за 15 крон, несмотря на то, что официальный курс национальной валюты к евро выше 25. Но иностранцы часто просто не обращают на это внимание и меняют деньги почти в два раза дешевле курса.

«Возвращаться пока не собираемся»

Спустя полтора года семья Семеновых не собирается уезжать из страны.

— Здесь всё дешевле, чем в Минске: бытовая техника, мебель, продукты, одежда, — говорит Юна. — Даже чек в баре у вас здесь будет меньше, несмотря на то, что город — туристический.

— Мне здесь всё нравится, кроме, пожалуй, медицины, из-за очень дорогой обязательной страховки, — продолжает Рашид. — Ведь это Европа, тут можно сесть и улететь за 30 евро в Барселону или Рим. Кроме того, очень нравится местный, более мягкий, климат и красивая старая архитектура. А в Беларуси после войны ее почти не осталось.