Взлёт и крах одного президента в фотографиях

93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе доигрался. Он снят с поста руководителя правящей партии. Его супруга бежала из страны. А как всё хорошо начиналось и дооооолго продолжалось…

Роберт Мугабе становится фактическим руководителем Зимбабве и зажигает огонь в честь окончания эпохи колониализма, 1980 год

С Елизаветой II на приемё в честь визита Королевы Великобритании в Зимбабве, 1991 год

С Александром Лукашенко и президентом Венесуэлв Уго Чавесом, ныне покойным, на саммите государств Движения неприсоединения, 2006 год

С новой женой Грейс на свадьбе, 1996 год

Очередь за едой во время президентских выборов в Зимбабве, 2002 год

Мугабе приветствует своих сторонников накануне президентских выборов, 2008 год

Обвальная девальвация привела к появлению купюры в десять миллиардов зимбабвийских долларов, 2008 год

Мугабе отмечает 85-летний юбилей, 2009 год

Мугабе выступает с речью на конференции, 2012 год

Протесты в Хараре (столица Зимбабве) против политики Мугабе, 2017 год

Чем Беларусь похожа на Зимбабве