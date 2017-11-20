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Общество
20.11.2017
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
«Можно посчитать, сколько зарабатывают от одной семьи иностранцев, решившей посетить агроусадьбу, хозяин и страна»

И кто от этого в прибыли, подсчитала председатель Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова в день пятнадцатилетия агроутристической отрасли в Беларуси.

Игрокам рынка сельского туризма удалось отстоять право без регистрации ИП проводить банкеты, свадьбы и оказывать другие дополнительные услуги, доходы с которых помогают владельцам пережить «мертвый» сезон.

Председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова отмечает, что за пятнадцать лет существования в Беларуси агротуристической отрасли много сил пришлось потратить на лоббирование ее интересов. А ведь именно процветание этой отрасли спасает экономику регионов.

— В стране есть 2,5 тысячи усадеб, где люди делают то, к чему у них лежит душа. Они живут в сельской местности и работают на ее развитие. И когда приезжают туристы, создаются объекты, инфраструктура, веломаршруты или что-то еще, это хорошо и для местной власти, и для людей, — считает эксперт.

Агротуризм – бизнес с минимальным риском, считает Валерия Клицунова. Даже если дело не пойдет, у семьи остается благоустроенный дом, а стоимость земли рано или поздно вырастет. Получается, что вложенные деньги становятся долгосрочными инвестициями.

— Опыт музея «Дудутки» показал, что сельский туризм – абсолютно классная тема, которая хороша для всей страны. В то же время возникло первое движение по агротуризму в Литве. И я подумала, почему не у нас? — вспоминает Валерия Клицунова.

На первый призыв присоединиться к движению люди отзывались более активно, чем того ожидали инициаторы. И 20 ноября 2002 года было создано региональное объединение. С этого момента началось движение агроэкотуризма в Беларуси.

— Первым шагом было мое желание и уверенность, которой не было ни у кого. Вторым — создание организации. Опыт европейских стран показывает: пока нет организации, которая будет стабильно лоббировать интересы, обучать, делать проекты, договариваться с правительством, ничего сделать невозможно, — рассказывает глава БОО «Отдых в деревне».

Дальше оказалось, что в Беларуси есть большой человеческий потенциал – люди способны наладить хороший сервис и хотят показать, что в белорусской деревне есть что предложить туристам. Это природа, душевное гостеприимство, обряды, фольклор, история, еда, народные ремесла. Дело оставалось за грамотной стратегией.

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