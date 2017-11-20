Мугабе пожелал народу спокойной ночи, так и не сумев произнеси «волшебные слова»

Об отставке. Теперь у него время до полудня понедельника.

Телевизионное обращение президента Зимбабве к нации было обещано в воскресенье и несколько раз откладывалось. Ожидалось, что по результатам переговоров с военными Роберт Мугабе объявит о добровольном сложении своих полномочий. Обращение продлилось 20 минут, но, попрощавшись, президент так и не сказал, что уходит в отставку, сообщает ВВС.

Более того, в ходе своей речи он заявил, что намерен председательствовать на декабрьском съезде правящей партии ЗАНУ-ПФ и что события последней недели не представляют угрозы его полномочиям.

Ранее в воскресенье партия сместила Роберта Мугабе с поста лидера. Своим новым главой члены партии избрали 75-летнего экс-вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, которого Мугабе уволил две недели назад.

Партия также постановила, что если президент не уйдет в отставку добровольно к полудню понедельника, то в отношении него будет начат процесс импичмента.

Закончив телевизионное обращение, до самого конца которого многие ожидали, что президент уступит давлению и объявит о сложении полномочий, Мугабе сказал лишь: «Спасибо вам. Спокойной ночи».

Лидер зимбабвийской оппозиции Морган Цвангираи уже заявил, что чрезвычайно удивлен выступлением Мугабе:

— Я просто ошарашен. И не только я, то же самое чувствует вся страна. Он играет в какие-то игры. Он подвел всю страну.

Марш за свержение Мугабе: «Это слезы радости. Наконец он настал — день нашей свободы!»