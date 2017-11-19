Цена гнева «доброго царя» в адрес «плохих бояр»

Трагедия в Буда-Кошелевском районе лишний раз напомнила о том, что в этой старой игре проигрывает простой человек.

В Буда-Кошелевском районе погиб рабочий «Химзавода». Упал с крыши коровника, которую его отправили чистить перед приездом главы государства.

Еще совсем недавно Гомельщина фигурировала в скандальных новостях о сотнях людей, отправленных убирать лен. В том числе и Буда-Кошелевский район. Позже Александр Лукашенко пообещал наказать виновных в несвоевременной уборке льна.

Казалось бы, имея в активе такое предупреждение, местным чиновникам стоило затаиться. Но, дав однажды молчаливое согласие на участие в игре государственного масштаба «хороший царь vs плохие бояре», чиновники неукоснительно придерживаются и других негласных правил.

Сколько бы не говорил руководитель страны о том, что ему не нужна показуха, практика говорит об обратном. Бесконечные марафеты накануне его визитов устраиваются столько, сколько он находится у власти.

Трагедия в Буда-Кошелевском районе лишь в очередной раз напомнила о том, что в этой старой игре, как правило, проигрывает простой человек.