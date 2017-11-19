Цена гнева «доброго царя» в адрес «плохих бояр»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
Best Baltic Hotel
НОВОСТИ
На апошніх секундах: «Цмокі» саступілі «Аўтадору»
Россию не восстановили в правах накануне Олимпиады. Чем это может обернуться?
Во Франции полицейский расстрелял родных и соседей своей сожительницы
США могут выделить Украине $ 47 млн на летальное оружие
Депутат Госдумы: России не подходит «написанная либералами» конституция
В очереди на выезд из Беларуси стоят более 750 грузовиков
У Ельску шпіталізавалі чарнобыльскага ліквідатара пасьля «ужываньня спэцсродкаў» міліцыяй
Зима подкрадывается: в понедельник снова выпадет мокрый снег
«Белтехэкспорт» заключил многомиллионный контракт с эмиратскими военными
Родионов прокомментировал свою игру рукой при победном голе
Задержан подозреваемый в причастности к убийству Пола Хлебникова
Посол Украины – о задержанном украинце в Минске: «Обвинение в шпионаже»
Дзяржаўныя сацыёлагі апублікавалі рэйтынг папулярнасці партый — такога вы яшчэ не бачылі
Краснодарские гаишники устроили крестный ход. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Хакеры украли интимные фотографии норвежской гандболистки Мёрк
Мечты Лукашенко, и что из них вышло
Экипаж отстранили от полетов за нарисованный в небе гигантский пенис. Фотофакт
«Ни в одной стране мира президент не уделяет столько внимания трудоустройству граждан». Вакансия на 225 долларов. Налетай
Как Лукашенко использует «жирных котов»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Хамон всему: за пармезан в России будут сажать на 12 лет
Может ли глава государства окружать себя красотками?
О новом общественном совете при МВД: «При этой власти не скоро выздоровеем»
Лукашенко назвал банкиров «скопищем жирных котов», сказав, что цитирует народ
Экономист: «Белорусы расплачиваются за демпинг цемента в Украину трижды»
Четыре «революционных» документа, принятие которых тормозится в госорганах
Личная история: как в школе на уроке труда будущих зэков готовили
Как белорусские чиновники воруют сладости из чужого кармана
Мужчина, который 43 года работает дояром, получает 300 рублей
Невзоров: история человечества – это история домогательств
«Куда слать резюме?». Пользователей развеселило заявление Лукашенко о зарплате в избиркомах
Правозащитник объяснил продвижение по службе Барсукова, ставшего замом главы МВД
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит новая президентская клиника
Скульптура Путина в образе медведя, с осетром в лапах
И снова здравствуйте. Снег!
Почему центр Минска заполонил спецназ с цветами
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Як маленькім беларусам з дзяцінства тлумачаць, хто «самы галоўны ў нашай дзяржаве»
Улыбочка на миллиард. В исполнении арестанта, которого СМИ называли спасителем «кошелька Лукашенко»
1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
19.11.2017
Кирилл Иванов
Цена гнева «доброго царя» в адрес «плохих бояр»

Трагедия в Буда-Кошелевском районе лишний раз напомнила о том, что в этой старой игре проигрывает простой человек.

В Буда-Кошелевском районе погиб рабочий «Химзавода». Упал с крыши коровника, которую его отправили чистить перед приездом главы государства.

Еще совсем недавно Гомельщина фигурировала в скандальных новостях о сотнях людей, отправленных убирать лен. В том числе и Буда-Кошелевский район. Позже Александр Лукашенко пообещал наказать виновных в несвоевременной уборке льна.

Казалось бы, имея в активе такое предупреждение, местным чиновникам стоило затаиться. Но, дав однажды молчаливое согласие на участие в игре государственного масштаба «хороший царь vs плохие бояре», чиновники неукоснительно придерживаются и других негласных правил.

Сколько бы не говорил руководитель страны о том, что ему не нужна показуха, практика говорит об обратном. Бесконечные марафеты накануне его визитов устраиваются столько, сколько он находится у власти.

Трагедия в Буда-Кошелевском районе лишь в очередной раз напомнила о том, что в этой старой игре, как правило, проигрывает простой человек.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:13)
Главное
«Ни в одной стране мира президент не уделяет столько внимания трудоустройству граждан». Вакансия на 225 долларов. Налетай
Гурневіч: Імёны нашых вуліц будуць комам у горле ўсім
Хакеры украли интимные фотографии норвежской гандболистки Мёрк
Мечты Лукашенко, и что из них вышло
Шемякин выступил с пламенной речью, озвучив, почему Россия напоминает клоуна
Великая сексуальная социалистическая революция
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY