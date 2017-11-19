Как отплясывают VIP-ы: от Обамы до российского вице-премьера

Вдохновленная лихим номером российского вице-премьера, «Салідарасць» собрала краткую историю высокопоставленных танцев.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович стал звездой соцсетей. На концерте российского шоумена Александра Реввы топ-чиновник едва не затмил своим танцем самого виновника торжества.

Лихой танец российского вице-премьера стал одной из самых популярных тем Рунета. Пользователи с ходу придумали название для стиля, продемонстрированного Дворковичем, окрестив его «двэрком» (по другой версии — «рукопляс»).

Дворкович не первый топ-чиновник России, показавший широкой публике свои танцевальные таланты.

В апреле 2011-го на YouTube появилось видео, на котором тогдашний президент России Дмитрий Медведев танцует под хит 190-х группы «Комбинация» American Boy:

В мае 2016-го спикер российского МИД России Мария Захарова станцевала «Калинку» на концерте во время саммита Россия-АСЕАН в Сочи:

Белорусы (да и не только они) наверняка до сих пор помнят танец Александра Лукашенко и Верки Сердючки на «Славянском базаре» в Витебске:

И как не вспомнить танго в исполнении Барака Обамы во время приема у президента Аргентины Маурисио Макри в Буэнос-Айресе. Президента США уговорила станцевать профессиональная танцовщица. Компанию танцорам составила Мишель Обама в паре с приглашенным танцором:

На сервисе YouTube можно найти и самую настоящую «солянку» из VIP-танцев от Медведева, Обамы, Буша-младшего, Ельцина, Шеварднадзе и других известных персон: