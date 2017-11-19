В Буда-Кошелевском районе погиб рабочий, который чистил коровник к приезду Лукашенко. У погибшего осталось двое детей. Его коллеги боятся, что трагический случай попытаются замять.

18 ноября в Буда-Кошелевском районе в деревне Бушевка трагически погиб бывший спасатель МЧС. В рабочее время 33-летнего гомельчанина отправили чистить крышу коровника, откуда он упал с 10-метровой высоты и разбился насмерть, сообщает сайт «Сильные новости».

По данным ресурса, подобные вылазки совершались не впервые: в связи с предстоящим приездом главы государства все силы были брошены на то, чтобы навести порядок в окрестностях. Люди, которые заступали на смену, не занимались своими прямыми обязанностями, а ехали чистить крыши коровников.

— Работали без страховки. Крыша, видимо, была залатана непрочным материалом в некоторых местах, она провалилась, а Кирилл упал на бетон с 10-метровой высоты и разбился, — рассказала редакции «Сильных Новостей» Татьяна Романова, сестра погибшего.

В пять часов вечера с трагическими новостями к супруге наведались представители организации. И со странной просьбой — не сообщать родителям.

Татьяна, оказавшись в морге, ужаснулась от увиденного:

— Вчера, когда увидела его в морге в черном мешке и коровьем г**не, я упала в обморок, — не скрывая слез рассказывает Татьяна. — Он был хороший и добрый, любящий отец и муж, безотказный сын. У него остались жена и двое маленьких деток: 6 и 3 года. Вот так в нашей стране погибают спасатели: в черном мешке и коровьем г**не.

Коллеги Кирилла уверены, что дело спустят на тормозах:

— Хотят замять вопрос. Сейчас подчищают бумаги. Милиционеры сказали, руководство спустит все на тормозах. Я был там сейчас. Видел место падения. 10 метров. Не повезло ему просто. Очень жаль Кирюху, жить да жить. Красавец какой был.

В момент встречи Татьяны с журналистом «Сильных Новостей» под домом родителей дежурила машина скорой помощи, а внутри находилось руководство: предлагали свою помощь, рассказывали, что по документам все чисто, технику безопасности Кирилл прошел. Однако вопрос, что в свое рабочее время он делал на крыше коровника и почему оказался на 10-метровой высоте без страховочного пояса, остается открытым.

Родственники Кирилла Романова не собираются молчать. Они хотят, чтобы соответствующие органы во всем разобрались, а виновные, чьими руками все это было организовано, понесли наказание.