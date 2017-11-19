Мугабе смещен с поста руководителя правящей партии

Пост занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва по прозвищу «Крокодил».

19 ноября Центральный комитет правящей в Зимбабве партии «Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт» на экстренном заседании отстранил 93-летнего президента страны Роберта Мугабе с поста главы партии.

Новым главой ЗАНУ-ПФ назначен бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, сообщает агентство Reuters.

Мнангагва представляет противостоящую семье Мугабе в борьбе за власть группировку, которую бывшие ветераны освободительной борьбы. В юности Мнангагва входил в уличную банду, где получил свое прозвище «Крокодил».

В свое время он встречался с Александром Лукашенко.