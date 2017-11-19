Во Франции полицейский расстрелял родных и соседей своей сожительницы

В результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе и стрелок, совершивший самоубийство.

Фото leparisien.fr

Вечером 18 ноября 31-летний полицейский застрелил трех человек во французском городе Сарсель. Еще трое получили ранения. Нападавший застрелилася, сообщает Le Parisiene.

Издание сообщает подробности происшествия. Полицейский приехал к сожительнице обсудить их расставание. В ходе разговора, который происходил в автомобиле, полицейский Арно М. выстрелил в свою подругу, ранив ее.

Выстрелы привлекли внимание двух соседей девушки. Оба были убиты полицейским. После этого он отправися в дом бывшей подруги, где застрелил ее отца и собаку, а также ранил мать и сестру.

Фото leparisien.fr

Приехавшие к месту трагедии полицейские нашли своего коллегу мертвым, предполагается, что он покончил с собой. По словам полицеского руководства, Арно М. был на хорошем счету в своем отделе.

Как отмечает Le Parisiene, этот случай пополнил череду самоубийств среди французских полицейских. Только с начала этого года зафиксированы 46 случаев суицидов среди полицейских и 16 — среди жандармов.