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В мире
19.11.2017
США могут выделить Украине $ 47 млн на летальное оружие

Вооружение будет предназначено для «сдерживания агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов».

Фото Global Look Press

Совет национальной безопасности США будет рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине грант на $ 47 млн  на покупку летального вооружения для сдерживания «пророссийских сепаратистов».

На эти деньги рекомендовано закупить, в том числе, противотанковые комплексы Javelin. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

В Белом доме предлагают пойти на такой шаг с целью «сдерживания агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов», утверждает телеканал.

Официально в Совете национальной безопасности от комментариев воздержались, сообщает Newsru.com.

Американский сенат вслед за палатой представителей в минувший четверг принял по упрощенной процедуре и направил на подпись главе государства оборонный бюджет на 2018 год.

Он предусматривает выделение 4,6 млрд долларов на «сдерживание» России в Европе. На военную помощь Украине предусмотрено $ 350 млн, но половина будет выделена по результатам реформ в военной сфере. Общий объем бюджета составляет $ 692 млрд.

 
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