США могут выделить Украине $ 47 млн на летальное оружие

Вооружение будет предназначено для «сдерживания агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов».

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Совет национальной безопасности США будет рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине грант на $ 47 млн на покупку летального вооружения для сдерживания «пророссийских сепаратистов».

На эти деньги рекомендовано закупить, в том числе, противотанковые комплексы Javelin. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

В Белом доме предлагают пойти на такой шаг с целью «сдерживания агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов», утверждает телеканал.

Официально в Совете национальной безопасности от комментариев воздержались, сообщает Newsru.com.

Американский сенат вслед за палатой представителей в минувший четверг принял по упрощенной процедуре и направил на подпись главе государства оборонный бюджет на 2018 год.

Он предусматривает выделение 4,6 млрд долларов на «сдерживание» России в Европе. На военную помощь Украине предусмотрено $ 350 млн, но половина будет выделена по результатам реформ в военной сфере. Общий объем бюджета составляет $ 692 млрд.