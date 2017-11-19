Депутат Госдумы: России не подходит «написанная либералами» конституция

Эксперты считают, что изменения в основной закон РФ призваны усилить влияние Путина.

Ради очередной попытки изменить основной закон России в Госдуму внесен законопроект о конституционном собрании. Этот орган обладает полномочиями учредительной власти. Автором инициативы стал депутат от КПРФ и первый зампред комитета по культуре Владимир Бортко.

Он сказал «Эху Москвы», что Конституция написана либералами. В ней наложено табу на установление ценностей на уровне государства. Бортко также отметил, что ему также кажется неприемлемым указание на то, что международные законы имеют превалирующее значение над внутренними.

Законопроект о Конституционном собрании может быть использован для изменения основополагающих положений о полномочиях президента. Этого не исключает руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Он усматривает в этом попытку ещё больше усилить влияние Владимира Путина. В законопроекте о Конституционном собрании сказано, что этот орган может подтвердить неизменность основного закона страны, разработать и принять новый проект Конституции либо вынести его на всенародное голосование.