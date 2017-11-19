.
Все новые статьи
Спецпроект:
Best Baltic Hotel
НОВОСТИ
У Бешанковічах згарэў «экалягічны» дом уладальніка брэнду belarusam.by
США могут выделить Украине $ 47 млн на летальное оружие
Депутат Госдумы: России не подходит «написанная либералами» конституция
Шумченко: «Пришельцы из Средней Азии оставили в дураках все наше правительств»
В очереди на выезд из Беларуси стоят более 750 грузовиков
У Ельску шпіталізавалі чарнобыльскага ліквідатара пасьля «ужываньня спэцсродкаў» міліцыяй
Зима подкрадывается: в понедельник снова выпадет мокрый снег
«Белтехэкспорт» заключил многомиллионный контракт с эмиратскими военными
Родионов прокомментировал свою игру рукой при победном голе
Задержан подозреваемый в причастности к убийству Пола Хлебникова
Посол Украины – о задержанном украинце в Минске: «Обвинение в шпионаже»
Дзяржаўныя сацыёлагі апублікавалі рэйтынг папулярнасці партый — такога вы яшчэ не бачылі
Краснодарские гаишники устроили крестный ход. Фотофакт
Карбалевіч: «Жыла-была адна цудоўная краіна, а потым…»
Как менялись иллюстрации в европейских политических журналах больше чем за век
Всемирный банк инвестирует в экономику Беларуси больше полумиллиарда
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Хакеры украли интимные фотографии норвежской гандболистки Мёрк
Мечты Лукашенко, и что из них вышло
Экипаж отстранили от полетов за нарисованный в небе гигантский пенис. Фотофакт
«Ни в одной стране мира президент не уделяет столько внимания трудоустройству граждан». Вакансия на 225 долларов. Налетай
Как Лукашенко использует «жирных котов»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Хамон всему: за пармезан в России будут сажать на 12 лет
Может ли глава государства окружать себя красотками?
О новом общественном совете при МВД: «При этой власти не скоро выздоровеем»
Лукашенко назвал банкиров «скопищем жирных котов», сказав, что цитирует народ
Экономист: «Белорусы расплачиваются за демпинг цемента в Украину трижды»
Четыре «революционных» документа, принятие которых тормозится в госорганах
Личная история: как в школе на уроке труда будущих зэков готовили
Как белорусские чиновники воруют сладости из чужого кармана
Мужчина, который 43 года работает дояром, получает 300 рублей
Невзоров: история человечества – это история домогательств
«Куда слать резюме?». Пользователей развеселило заявление Лукашенко о зарплате в избиркомах
Правозащитник объяснил продвижение по службе Барсукова, ставшего замом главы МВД
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит новая президентская клиника
Скульптура Путина в образе медведя, с осетром в лапах
И снова здравствуйте. Снег!
Почему центр Минска заполонил спецназ с цветами
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Як маленькім беларусам з дзяцінства тлумачаць, хто «самы галоўны ў нашай дзяржаве»
Улыбочка на миллиард. В исполнении арестанта, которого СМИ называли спасителем «кошелька Лукашенко»
1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
19.11.2017
Шумченко: «Пришельцы из Средней Азии оставили в дураках все наше правительств»

Индивидуальные предприниматели озабочены обнищанием населения и нашествием азиатских торговцев, которые ведут недобросовестную конкуренцию.

Об этом заявил лидер предпринимательского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко в программе «Размова дня», подводя вместе с ведущим Всеволодом Стебуракой результаты уходящей недели, которая был объявлена в мире как Неделя предпринимательства.

— «Черная» торговля ведется лицами из Средней Азии почти во всех районах Беларуси, — говорит Шумченко.

Белорусские ИП жалуются, что их конкуренты-пришельцы «скрывают выручку, что приводит к снижению налогооблагаемой базы».

— Они оставили в дураках все наше правительство, — говорит Шумченко.

Он говорит о коррупционной составляющей, так как «кто-то закрывает глаза на это». А вот покупатели довольны, ведь у торговцев из Средней Азии цены в несколько раз ниже.

Три причины не верить обещаниям Кобякова бизнесу

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:6)
Главное
«Ни в одной стране мира президент не уделяет столько внимания трудоустройству граждан». Вакансия на 225 долларов. Налетай
Гурневіч: Імёны нашых вуліц будуць комам у горле ўсім
Хакеры украли интимные фотографии норвежской гандболистки Мёрк
Мечты Лукашенко, и что из них вышло
Шемякин выступил с пламенной речью, озвучив, почему Россия напоминает клоуна
Великая сексуальная социалистическая революция
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY