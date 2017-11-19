Шумченко: «Пришельцы из Средней Азии оставили в дураках все наше правительств»

Индивидуальные предприниматели озабочены обнищанием населения и нашествием азиатских торговцев, которые ведут недобросовестную конкуренцию.

Об этом заявил лидер предпринимательского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко в программе «Размова дня», подводя вместе с ведущим Всеволодом Стебуракой результаты уходящей недели, которая был объявлена в мире как Неделя предпринимательства.

— «Черная» торговля ведется лицами из Средней Азии почти во всех районах Беларуси, — говорит Шумченко.

Белорусские ИП жалуются, что их конкуренты-пришельцы «скрывают выручку, что приводит к снижению налогооблагаемой базы».

— Они оставили в дураках все наше правительство, — говорит Шумченко.

Он говорит о коррупционной составляющей, так как «кто-то закрывает глаза на это». А вот покупатели довольны, ведь у торговцев из Средней Азии цены в несколько раз ниже.

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