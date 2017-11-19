«Мы, белорусы, памяркоўныя. Поставили раком, но ничего, будем жить дальше»

«Трибуна» собрала несколько горячих мнений по итогам тура.

Главным эпизодом 29 тура считался матч в Солигорске между «Шахтером» и «Торпедо-БелАЗ», но по итогу не эта встреча вызвала наибольший резонанс.

Во встрече БАТЭ – «Неман» Виталий Родионов забил победный мяч в ворота Журова с помощью руки, что вызвало бурное обсуждение в интернете. Не остались в стороне тренеры и футболисты, красноречиво отозвавшиеся о работе судей и БАТЭ.