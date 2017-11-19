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Кино
19.11.2017
Ярослав Забалуев, Газета.ru
«Мифы»

В прокат вышел фильм Александра Молочникова — сатира на московский высший свет с Федором Бондарчуком, Сергеем Безруковым и другими русскими селебрити в роли самих себя.

Паулина Андреева и Иван Ургант. Кадр из фильма «Мифы» (2017). Фото Art Pictures Studio

Большой поклонник своего земляка Одиссея (Янис Пападопулос), решивший повторить описанный в гомеровой поэме путь на собственноручно сколоченном плоту, волею судеб пристает к берегам Москвы-реки — прямо к причалу имения братьев Игоря и Вадима (Игорь и Вадим Верники). Отсюда он стремительно попадает в высший столичный свет, встречая режиссера Федора (Федор Бондарчук), шоумена Ивана (Иван Ургант), депутата Мишкину (Ирина Розанова) и многих других обитателей «московского Олимпа».

Происхождение обязывает грека моментально начать проводить аналогии между русскими селебрити и ярмаркой тщеславия, которую устраивали боги и герои древней Эллады.

Александр Молочников — 25-летний прыткий актер и режиссер, который прибыл в Москву поступать в ГИТИС около десяти лет назад. За этот срок он успел поставить два удачных спектакля в МХТ им. А. П. Чехова («Бунтари» и «19.17»), благодаря которым стал модным и популярным, в нуждающейся в постоянном обновлении, московской культурной жизни.

Успел Молочников проявить себя и на актерском поприще — в «Холодном фронте» Романа Волобуева и сериале канала СТС «Пушкин».

«Мифы» — его дебют в кинематографе, шаг может быть и поспешный, но вполне логичный и предсказуемый. Тем более, что материал для фильма был выбран самый что ни на есть выигрышный. Первые зрители, посмотревшие картину еще летом на «Кинотавре», уже поспешили провести аналогии между героем и автором, который решил предложить зрителю собственный непредвзятый взгляд на причудливую картину российского шоу-бизнеса.

Трейлер обещал славную потеху: Ургант не может перестать шутить, Безруков страдает из-за того, что сыграл уже все — включая воду и жену оглохшего Бетховена, над Верником шутят из-за улыбки, Бондарчук — понятно — надежда российского кино, которую настигают грехи юности в виде бандита в исполнении Максима Суханова.

Собственно, последний пример — яркая иллюстрация того, почему «Мифы», несмотря на заведомую выигрышность замысла, катастрофически не работают.

Жанр автосатиры на собственный цех имеет свою традицию, но Молочников постоянно нарушает правила игры — кажется, скорее по незнанию, чем из соображений наглости.

Суханов — заслуженный артист, любимый зрителями, один из умнейших и тончайших российских актеров. И то, что он здесь (вполне талантливо) появляется не в роли самого себя, моментально превышает заданный порог условности. Так же его нарушают и герои Розановой и Милоша Биковича, в которых более или менее угадываются депутат Мизулина и Сергей Капков.

Эти пародии получились злобными, но безыскусными, тогда как автошаржи — вполне комплиментарными и не доходящими даже до уровня передачи «Большая разница». Есть здесь, впрочем, исключение в виде Бондарчука, который не только стал продюсером «Мифов», но и придумал своему «герою» несколько красок, из-за которых на него все же интересно смотреть.

Впрочем, то, что Федор Сергеевич хороший артист — ни для кого, пожалуй, не новость.

В принципе, ситуацию можно было спасти, выведя на первый план романтическую историю грека и одной из героинь, сыгранных Паулиной Андреевой (она играет сестер-близняшек). Понятно, что всерьез шутить над собой умеют немногие, но эти сомнительные остроты вполне сошли бы за фон для лирической комедии.

Однако и эта линия получается слишком невыразительной, чтобы оттянуть на себя внимание. Наконец, было и еще одно спасение — музыка. «Мифы» позиционируются как музыкальный фильм, музыку написал Игорь Вдовин, но тексты к его мелодиям придуманы такие, что их не то, что невозможно запомнить, а хочется поскорее забыть.

Впрочем, главная проблема тут в том, что все происходящее никак не собирается ни в фильм, ни даже в какой-нибудь телевизионный «Голубой огонек». Вполне вероятно дело в недостатке опыта — переход со сцены МХТ на съемочную площадку получился слишком резким, и следующий киноопыт Молочникова выйдет более удобоваримым. Однако пока что «Мифы» едва ли смогут удовлетворить потребности даже зрителей продукции калибра «Самого лучшего фильма».

 
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