Зима подкрадывается: в понедельник снова выпадет мокрый снег

Прогноз погоды на ближайшие два дня.

19 ноября через территорию Беларуси будут проходить атмосферные фронты. Во многих районах пройдут кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега, местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха максимальная днем 0..+5°С, сообщает сайт Гидрометцентра.

20 ноября ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.