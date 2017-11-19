Забавные животные Марка Тэйлора

Возможно, Марк Тэйлор и не профессиональный фотограф, но это не значит, что он не может делать удивительные фото животных.

В своей студии в юго-восточной Англии Тэйлор постоянно фотографирует братьев наших меньших, идя по стопам своей матери Джейн Бертон. В основном, он работает с детенышами, которые зачастую чувствуют себя перед объективом более комфортно, чем взрослые особи.

Щенок золотистого ретривера, которому всего 16 недель от роду, позирует Тэйлору с морской свинкой. Тут и далее фото Mark Taylor/Rex Features

Тэйлор часто дает своим объектам «игрушки», поэтому когда его котенок заинтересовался фотоаппаратом, ассистентка Тэйлора посадила второго котенка перед объективом. Главное здесь – успеть сделать хороший кадр

Тэйлор часто фотографирует питомцев своих друзей, например, этого щенка, кусающего свой хвост. Детеныши – идеальные объекты, т.к. более взрослые животные хуже ведут себя на съемках

Котята быстро привыкают к жизни в студии и часто находят себе друзей среди других видов животных. Однако фотографировать уток было для Тэйлора труднее всего. «Они ни на секунду ни стоят на месте», – говорит он

«Меня поразило, сколько характера у бульдогов, – говорит Тэйлор. – Морские свинки тоже отличные позеры, они могут посидеть минуту-другую, прежде чем начать беготню по комнате»

Тэйлор взял этого олененка у своей сестры, которая работает в центре спасения животных, а кролик – одна из его любимых «звезд». Эти животные почувствовали друг к другу естественное любопытство, и это помогло сделать отличный кадр

Тут Тэйлор решил внести в характер своих фото кое-какие изменения и включил в него курочку. «В тот день этот котенок не хотел позировать, – вспоминает Тэйлор. – Кошек куда труднее фотографировать, чем собак, потому что они быстрее устают. Если кот напуган, он будет выглядеть напуганным на фото»

Сестра Тэйлора нашла этого галчонка, которому нужно было немного любви и заботы, прежде чем его отпустят на волю. Тэйлор решил не упускать возможности и сфотографировать его с кроликом почти того же цвета. «Этот птенец еще толком не умел летать, иначе я бы его не сфотографировал»

Фотограф часто выбирает животных перед фотосессией, чтобы они хорошо смотрелись вместе. «Мы всегда сажаем животных вместе, чтобы посмотреть, как они смотрятся». Кажется, этим двоим очень комфортно рядом

Кролик Питер – постоянный гость в его студии, и он уже привык к самым разным животным. Например, к этому пушистому комочку