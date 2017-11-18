Как отдохнуть в Грузии, куда полетит Лукашенко, дешево и несердито

Пока готовится визит Александра Лукашенко в Грузию (в на днях он сказал, что это может произойти в первой половине будущего года), вспоминаем из своего опыта то, чего не прочитаешь в Википедии.

Когда за окном хмурая осень, от батарей предательски веет холодом, а солнце светит лишь на пляжных фотографиях бессовестных друзей из Фейсбука, самое время вспомнить свой летний отдых и, учтя все ошибки и промахи, запланировать новый.

В нашем суровом климате эта мысль как нельзя лучше будет согревать вас до следующего лета и предаст хоть какой-то смысл насыщенной трудовой деятельности.

Эти советы для тех, кто хочет сэкономить и при этом отлично отдохнуть всей семьей или поодиночке.

Итак, если ваш кошелек совсем не трещит, а лицо от желания отдыхать как раз наоборот, то более подходящего места, чем Грузия, найти, пожалуй, сложно.

Выбираем курорт

Любителям тихого спокойного отдыха, мы бы посоветовали отличные белорусские санатории. Шутка! Конечно, в Грузии можно найти отдых на любой вкус. Но если вы хотите совместить желание расслабиться и возможность оторваться, ехать стоит именно в Батуми.

Этот курортный город активно отстраивается и местами начинает смахивать на Сингапур или Дубай.

С другой стороны, здесь можно обнаружить маленькие уютные улочки с домиками «а-ля старая Европа» и, естественно, неповторимый местный колорит.

Для детей в Батуми просто рай: дельфинарий, аквапарк, фуникулер, поющие фонтаны, парк аттракционов, ботсад, электромобили и прочие развлечения. Для родителей, в общем-то, тоже, потому что цена на всю эту детскую радость вполне демократичная. Ни чета европейским курортам.

Немного беспокоит галечный пляж. Совет: купите себе тапки и расслабьтесь. Если вдруг не получается, можете попытать счастья на пляжах соседнего Кобулетти, где песок точно есть (но, честно говоря, на этом все достоинства этого курорта заканчиваются).

Пляж в Батуми

Перелет

Тут все не так просто. Прямо в Батуми летает прямой самолет «Белавиа» из Минска. Цена, прямо скажем, кусается. На семью из четверых человек туда-обратно придется выложить около 1000 долларов. Конечно, какой-нибудь лоукост в Европу с вылетом из Вильнюса будет намного дешевле. Но не торопитесь. Стоимость проживания в Грузии покроет эти издержки. Совет: чтобы сэкономить на перелете, покупайте заранее. Например, в марте можно купить билеты на август за 800 долларов, а в июне уже за 1100.

Можно попробовать вариант перелета из других стран, таких, как Украина или Литва. Цена просто греет душу. Но загвоздка в том, что прилететь вы сможете только в аэропорты Тбилиси и Кутаиси. Поэтому просто возьмите калькулятор и посчитайте. Стоимость поездки в Украину, оплата парковки, переезд из одного города в другой (а это приличное расстояние и время) — хорошо, если экономия получится долларов 50. А если добавить сюда еще двух орущих детей, то оно точно того не стоит.

С другой стороны, можно запланировать себе интересное путешествие с остановками на несколько дней в Киеве и Тбилиси — тогда это уже совсем другая история.

Тбилиси

Жилье

Бронировать его тоже следует заранее (хотя, если честно, и перед самым отъездом сделать это не проблема). На сайте booking.com недостатка вариантов нет. Для семьи из 4-х человек можно найти вполне приличные двухкомнатные апартаменты недалеко от моря за 30 долларов в сутки (для справки – однокомнатная квартира на сутки в Могилеве будет стоить приблизительно столько же, а до моря оттуда существенно дальше).

Будьте также готовы, что, забронировав 1-2 или даже 10 вариантов (с возможностью отмены), вам тут же начнут приходить сообщения на телефон от хозяев квартиры «Ви точно хатите?» — ох уж этот горячий грузинский темперамент! Но, с другой стороны, в этом есть и свои плюсы: всегда можно договориться с хозяином напрямую, снизив цену (да простит нас booking).

Совет: привезите хозяевам какой-нибудь небольшой сувенир, и они отплатят вам заботой, вниманием и, возможно, бутылочкой чачи.

Перемещение

Тут тоже есть свои особенности. С одной стороны, поездка в маршрутке стоит на наши деньги сущие копейки — 60 тетри на человека (25 центов). С другой, в Грузии существует довольно дешевая служба такси «Максим» (аналог Убера). Вызвать машину можно, например, через приложение для мобильного. Причем, стоимость поездки приложение рассчитает заранее. И это совершенно другие деньги, нежели те, которые с вас возьмут таксисты, пойманные на улице.

Для примера, таксист около аэропорта запросил за поездку до наших апартаментов 30 лари ($ 12,5), таксист в 30 метрах от аэропорта — 15, а таксист службы «Максим» – 6 ($ 2,5). «Вах! Да они с ума посходили!» — в сердцах крикнул нам первый таксист, узнав, сколько берет конкурент из «Максим», и пошел дальше ловить тех, кто о такой службе ничего не знает.

Более того, перемещаться большой компанией на такси может оказаться дешевле, чем париться в маршрутке. И уж точно удобнее. Кстати, наша экономная семья так распоясалась, что даже за город на экскурсии к историческим объектам ездила на такси. Причем, время ожидания, которое надо на осмотр достопримечательностей, спокойно включается в вызов и мало влияет на цену.

Совет: познакомьтесь с таксистом, и он отвезет вас хоть на кудыкину гору, если такая, конечно, в Грузии имеется. И еще: не удивляйтесь и не сомневайтесь в профессионализме водителя, если он будет ехать по дороге между полосами. Так в Грузии ездят многие — вне зависимости от того, свободная дорога или час-пик. Поверьте, скоро и вы привыкнете, что разметка должна быть непременно между колесами.

Интернет

Вещь эта в Грузии необходимая. Не для того, чтобы узнать, выкопал ли белорусский президент картошку со своего поля, — поверьте, если вы не будете следить за новостями во время отдыха, то вернувшись, даже не заметите, что что-то пропустили (картошка не в счет).

Интернет нужен хотя бы для того, чтобы вызвать то самое такси. Да, обычно во всех апартаментах есть вай-фай, но если вы вдруг окажетесь где-то на улице вне зоны действия, то вам придется ловить того самого «Вах...» и ехать уже по его тарифам.

Совет: купите симку компании «Magticom» (где находится ближайший офис, можно посмотреть дома в интернете). Карточка на 2 ГБ обойдет вам менее чем в 2 доллара.

Шопинг

Правила шопинга в Батуми мало отличаются от каких-либо других городов. Цены на сувениры, еду или одежду у набережной и в местах скопления туристов существенно выше. Отойдите чуть дальше — и вы за те же деньги вместо одного мороженого сможете купить три. Не говоря уже про одежду.

Кстати, близость Батуми к Турции приятно порадует ценами на промтовары, поэтому, в отличие от других курортных городов, здесь вполне можно запланировать приличный шопинг.

Питание

Естественно, Грузия — это страна гастрономического туризма. Поесть здесь можно вкусно и, что для нас актуально, очень недорого.

Апартаменты с кухней решают эту проблему. Продукты можно купить в любом супермаркете, или съездить на местный рынок.

Совет: обязательно посетите рыбный рынок. Свежую и только что выловленную форель, кефаль и даже малышку-барабульку вам за 1 лари почистят и, если вы пожелаете, даже приготовят. Съесть ее можно в ресторане через дорогу, а можно принести домой.

Впрочем, вы вряд ли разоритесь, если решите повести семью в обычный ресторан, коих на каждом шагу превеликое множество. И хотя особые умельцы всегда найдутся, надо очень постараться, чтобы оставить там больше 10 долларов с человека.

Домашнее вино есть почти в любом ресторане и стоит в районе 6-8 лари (около $ 3). И это за литр! Хинкали (большие сочные пельмешки) — 60-70 тетри за штуку (больше 5-ти во взрослого человека нам впихнуть не удалось — еще примерно $ 1,5).

Вряд ли вас разорит и аджарский хачапури – 7-8 лари. В такую же цену куриный шашлык, чуть дороже шашлык из других видов мяса.

Перечислять можно еще очень долго, но чувство голода заставляет перейти к следующему пункту.

Экскурсии

Теперь пару слов о пище духовной. Куда именно поехать — на водопады или к монастырям — это вы уже решайте сами (гугл в помощь). Главный совет: не бросайтесь на первое же предложение от владельцев экскурсионных автобусов. Их масса. Цены также разняться. Проанализируйте, сравните. Не исключено, что доехать на такси будет даже дешевле.

Для примера в монастырь Самеба, что на горе возле Батуми, экскурсии предлагаются за 30 лари на человека, частник на такси обещал завезти всех за 20 лари в одну сторону, а таксист службы «Максим» доставил туда, подождал полчаса, пока мы осматривали святыню, и вернул домой всего за 16 лари.

Если вы планируете отдыхать долго, можно съездить на несколько дней, например, в Тбилиси — сменить море на великолепные старинные крепости, древние церкви и потрясающие виды. Ехать туда из Батуми долго – не менее 5 часов на автобусе, маршрутке или поезде. Кстати, летом купить билеты на поезд «день в день» не получится, так как желающих много. Чтобы не мотаться туда-обратно и сэкономить на обратной дороге, можно заранее запланировать перелет из Тбилиси сразу домой.

В общем, даже за небольшие деньги отдохнуть можно интересно и весело. Главное — хорошее настроение и несколько несложных хитростей.

Так что не скупитесь на доброжелательные комментарии в соцсетях своим отдыхающим коллегам, залайкайте их до потери сознания, и вперед — готовить сладкую месть на предстоящий летний отпуск.