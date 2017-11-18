«Белтехэкспорт» заключил многомиллионный контракт с эмиратскими военными

Всего пару недель назад в ОАЭ был и сам Александр Лукашенко.

По итогам состоявшегося на этой неделе авиасалона Dubai Airshow 2017 один из крупнейших белорусских экспортеров вооружений, компания «Белтехэкспорт», подписала крупный контракт с вооруженными силами ОАЭ, сообщает «Ежедневник».

По информации Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), «Белтехэкспорт» в рамках контракта общей стоимостью 57,55 млн дирхамов (15,7 млн долларов) будет предоставлять услуги по техническому обслуживанию и восстановлению радиолокационных систем

В Абу-Даби работает дочерняя структура этой компании BelTechExport. До 2012 года одним из владельцев «Белтехэкспорта» был Владимир Пефтиев. Но после введения в отношении него и его бизнесов санкций со стороны Евросоюза он продал свою долю Дмитрию Гуриновичу.

Как сообщает ЦАМТО, только за три дня работы Dubai Airshow 2017, военные ОАЭ подписали контракты на сумму 3,5 млрд долларов.