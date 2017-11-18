Родионов прокомментировал свою игру рукой при победном голе

Нападающий БАТЭ Виталий Родионов, забивший победный мяч в ворота «Немана» в матче 29-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге, в интервью «Прессболу» прокомментировал ключевой эпизод игры, который вызвал бурную дискуссию.

— Все горячо обсуждают эпизод с твоим голом. Главный тренер «Неман» Игорь Ковалевич прямо сказал, что ты подыграл себе рукой. Активно протестовали и игроки гродненского клуба, причем Кантарии это стоило удаления. Твое видение?

— Судья находился в таком месте, чтобы хорошо оценить эпизод. Да, рука где-то имела место. Но, на мой взгляд, она была в естественном положении. Мне кажется, что за такое судья не поставил бы пенальти. Так почему он должен отменить гол? Считаю, судья разобрался правильно, — сказал Виталий Родионов.

Волевая победа над «Неманом» (3:1) помогла БАТЭ подняться на 1-е место в турнирной таблице, сместив с вершины солигорский «Шахтер», который оступился в домашней встрече с жодинским «Торпедо-БелАЗом», пишет SPORT.TUT.BY.

За тур до финиша чемпионата Беларуси во главе таблицы БАТЭ (67 очков), следом расположились минское «Динамо» (65) и солигорский «Шахтер» (65).

БАТЭ в заключительном туре сыграет в гостях у «Городеи», минское «Динамо» — на выезде с «Витебском», а «Шахтер» — в Гродно с «Неманом». Футболистам БАТЭ для завоевания золота достаточно сыграть вничью в Городее.