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В мире
18.11.2017
Илья Горин
Шемякин выступил с пламенной речью, озвучив, почему Россия напоминает клоуна

Выдающийся художник и скульптор высказался на культурном форуме в Питере, а также оставил «послание».

— Русское искусство не просто находится на обочине, оно выброшено с мировой арены. И в этом наша вина. Потому что, во-первых, у нас постоянный комплекс. Мы стесняемся самих себя. Во-вторых, мы безобразно относимся к себе. И Запад практически не знает, кто мы такие. Например, мы все знаем Энди Уорхола. Но никто почти на Западе не знает, кто такой Тышлер, Лабас, великолепную школу соцреализма. Мы не умеем себя подать, — сказал в ходе дискуссии «Современное искусство в меняющемся мире. Китай. Россия. США» на культурном форуме в Санкт-Петербурге известный на весь мир художник Михаил Шемякин, сообщает «Росбалт».

По его словам, на мир современного искусства сильно повлиял бизнес. Однако Россия была на протяжении 70 лет оторвана от экспериментов Запада и сейчас, пытаясь подражать им, выглядит клоуном.

Вот время выступления на форуме, как пишет Telegram-канал «Теория элит», Шемякин сказал о существовании «черного списка», а также о Александре Сокурове, чья фамилия там присутствует, и что по этой причине режиссера нет на форуме. Художник сделал заявление, что не будет участвовать в подобных мероприятиях, если история повторится, и предупредил, что может после выступления и сам оказаться в этом списке.

«Шемякин прошелся и по культуре, и по РПЦ, и по центральным каналам, и даже по Захарченко с его 9 млрд», — отмечает «Теория элит», дополняя, что лекция в итоге вышла не столь о революции 17 года, сколько о современной России: «Тот момент, когда идешь на художника, а слушаешь о политике».

После выступления произошел исторический момент в культуре. Автор нарисовал маркером на стенде. Итак, Михаил Шемякин, 18.11.2017. Санкт-Петербург.  

Михаил Шемякин: «Идея панславизма, которой был заражен русский народ, привела к жалким результатам»

 
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