Задержан подозреваемый в причастности к убийству Пола Хлебникова

В Киеве был задержан россиянин, разыскиваемый Интерполом в связи с подозрением в причастности к убийству редактора русского издания Forbes.

— Правоохранители задержали уроженца Чечни, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений. По информации Интерпола, иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора русского издания Forbes — гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя — руководителя аппарата правительства Чеченской республики в 2001-2003 годах, — сообщили в СБУ.

После бегства из России подозреваемый принял решение стать участником организованной преступной группировки, занимавшейся вымогательством на Украине.

В 2015 году сообщалось, что обвиняемый в убийстве Пола Хлебникова был обнаружен в Чечне.

Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года при выходе из редакции. Стрелявших было двое, и они сразу же скрылись. Журналист получил четыре пулевых ранения и скончался по дороге в больницу, успев сказать, что не знает, кто в него стрелял.