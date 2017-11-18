Посол Украины – о задержанном украинце в Минске: «Обвинение в шпионаже»

Дипломат прокомментировал задержание в Беларуси журналиста Павла Шаройко.

— Сразу, как нам сообщили о задержании Шаройко, мы направили соответствующую ноту относительно доступа к задержанному. Этот допуск был предоставлен, наш консул встречался с ним, чтобы выяснить, в каких условиях он содержится, и чтобы он на них не жаловался. Потом состоялась встреча нашего консула с женой Шаройко и адвокатом, — заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью 112 Украина. — После задержания были названы причины — это обвинение в шпионаже согласно УК Беларуси. Сейчас он пребывает в следственном изоляторе КГБ под следствием.

Напомним, накануне стало известно, что собкор «Украинского радио», гражданин Украины Павел Шаройко задержан в Минске 25 октября. В пресс-службе КГБ эту информацию пока не комментируют.