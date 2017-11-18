«Ни в одной стране мира президент не уделяет столько внимания трудоустройству граждан». Вакансия на 225 долларов. Налетай

Накануне Александр Лукашенко в Борисове пообщался с коллективом нового завода СЗАО «Белджи». Его спич уже разобран на цитаты, но некоторые его «правила жизни» и ориентиры в сети обсуждают уже второй день.

Александр Лукашенко:

– Чтобы получать хорошую зарплату, прежде всего нужно получить хорошее образование или иметь хорошие руки, тогда можно и без образования иметь хорошие деньги. Но не курить, не пить, без наркоты. И стремиться работать.

…Шел по конвейеру, смотрел на молодых ребят. Смотрю и вижу: этот человек пришел заработать. Он пришел и радуется, что у него такая чистая и аккуратная работа. У нас подавляющее большинство таких. И такие всегда будут иметь деньги, таким мы всегда будем помогать. Ну, а тех, кто хочет туда-сюда мешковать, и без декрета № 3 заставим работать.

Каково это – прийти заработать и радоваться?

На этот вопрос отвечает jobs.tut.by. По данным на субботу, там было размещено несколько вакансий на борисовском предприятии «Белджи» в «молодом и дружном коллективе». Зарплаты сварщика и слесаря – от 450 рублей, что составляет примерно 225 долларов в эквиваленте.

Байнет: «Это не жизнь, а существование»

Форумчане отреагировали на слова главы государства, как всегда, остро, и поделились своими переживаниями. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Не пью, не курю. 15 ноября уволили в связи с окончанием контракта. Гомель».

«Ну что же вы, Александр Григорьевич. Так хорошо начать за здравие, а закончить все равно непопулярными силовыми методами».

«Зарплата еле перекрывает насущные потребности. Это не жизнь, а существование. И так половина страны существует».

«С каких пор трудоустройство граждан - это работа президента? И конечно, этого нет ни в одной стране мира. И быть не может».

«Давайте такую зарплату и не будет безработных».