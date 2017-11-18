«Это слезы радости. Наконец он настал — день нашей свободы!»
В столице Зимбабве проходит многотысячный марш за отставку президента.
Жители республики вышли на улицы Хараре с национальными флагами, празднуя ожидаемую отставку 93-летнего президента страны Роберта Мугабе. Демонстрация проходит мирно и сопровождается песнями и танцами, сообщает Reuters.
— Это слезы радости. Я ждал этого дня всю свою жизнь. Наконец он настал — день нашей свободы! — цитирует агентство одного из участников акции.
Отмечается, что люди скандируют: «Зимбабве, Зимбабве!».
Участники шествия двинулись к резиденции президента.
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