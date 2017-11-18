«Слабые вузы можно присоединить к более сильным. Но чтобы из этого не получилось укрупнение колхозов»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
Best Baltic Hotel
НОВОСТИ
Как менялись иллюстрации в европейских политических журналах больше чем за век
Всемирный банк инвестирует в экономику Беларуси больше полумиллиарда
Экипаж отстранили от полетов за нарисованный в небе гигантский пенис. Фотофакт
Хакеры украли интимные фотографии норвежской гандболистки Мёрк
Цитата дня: «И без декрета № 3 заставим работать»
Школьников зовут поступать в Академию МВД письмами из СИЗО
Египетскую певицу будут судить за совет не пить из Нила
Лукашенко подарили электромобиль
Реплика дня: «Журналисты должны заниматься пропагандой»
Сбывшаяся мечта Лукашенко. Фотофакт
Вину не признал: устроивший стрельбу в Гдыне белорус освобожден из-под стражи
Умер «босс боссов» сицилийской мафии по прозвищу «Зверь»
СМИ: в Беларуси по подозрению в шпионаже задержан украинский журналист
Россиянин снял квартиру в Минске, где запер курьера и похитил фотоаппарат
Вице-канцлер Германии: «Я надеюсь, на саммит от Беларуси приедет Александр Лукашенко»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Судьба родителей Ксюши Ситник: папа – за решетку, мама – в общественный совет при МВД
Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?
Хакеры выкрали фото, на котором звезда «Игры престолов» – голая. Совсем
Ерофеев: «Белорусы уже совсем по-другому живут. Но они все это скрывают»
Лукашенко «переобулся» на встрече с другим главой иностранных дел Германии
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Лукашенко назвал банкиров «скопищем жирных котов», сказав, что цитирует народ
Экономист: «Белорусы расплачиваются за демпинг цемента в Украину трижды»
Четыре «революционных» документа, принятие которых тормозится в госорганах
Личная история: как в школе на уроке труда будущих зэков готовили
Как белорусские чиновники воруют сладости из чужого кармана
Мужчина, который 43 года работает дояром, получает 300 рублей
Невзоров: история человечества – это история домогательств
«Куда слать резюме?». Пользователей развеселило заявление Лукашенко о зарплате в избиркомах
Заико объяснил причину акций «две шоколадки по цене одной»
Правозащитник объяснил продвижение по службе Барсукова, ставшего замом главы МВД
Мэры, о которых белорусы могут мечтать
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит новая президентская клиника
Скульптура Путина в образе медведя, с осетром в лапах
И снова здравствуйте. Снег!
Почему центр Минска заполонил спецназ с цветами
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Як маленькім беларусам з дзяцінства тлумачаць, хто «самы галоўны ў нашай дзяржаве»
Улыбочка на миллиард. В исполнении арестанта, которого СМИ называли спасителем «кошелька Лукашенко»
1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
18.11.2017
Мария Владимирова, Завтра твоей страны
«Слабые вузы можно присоединить к более сильным. Но чтобы из этого не получилось укрупнение колхозов»

Эксперты прокомментировали слухи о возможном сокращении количества вузов в Беларуси в два раза и высказались о том, нужно ли нам столько студентов.

Согласно данным Белстата, по количеству студентов в расчете на 10 тысяч человек населения Беларусь имеет самый высокий показатель среди стран СНГ — 330 человек. В то же время в университетах говорят о возможном сокращении количества вузов в два раза, что позволит сэкономить бюджетные расходы на образование. К каким последствиям может привести такая реформа?

Эксперт Белорусского экономического центра BEROC Катерина Борнукова считает: когда более 95 % выпускников школ продолжают образование, — это позитивный фактор, поскольку обеспечивает хорошее качество человеческого капитала.

— В то же время у нас есть проблема — несоответствие между потребностями рынка и тем образованием, которое люди получают. Если посмотреть на процент выпускников вузов, которые работают по специальности, он будет невысоким. В бизнесе жалуются на нехватку квалифицированных кадров. И это косвенно указывает на то, что система высшего образование готовит не совсем тех, кто нужен на рынке, — говорит Катерина Борнукова.

По мнению эксперта, надо искать способ, как приблизить университеты к потребностям современного рынка, который быстро меняется.

— Практически все ИТ-компании открывают свои образовательные центры, несмотря на то, что факультеты, на которых готовят айтишников, самые прогрессивные, гибкие и развивающиеся, — подчеркивает эксперт.

Поскольку у нас основная проблема в недостатке реагирования на потребности рынка труда, укрупнять университеты — не самая хорошая идея, считает собеседница.

Продолжение статьи читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Мечты Лукашенко, и что из них вышло
Гурневіч: Імёны нашых вуліц будуць комам у горле ўсім
Лукашенко «переобулся» на встрече с другим главой иностранных дел Германии
Великая сексуальная социалистическая революция
Как «белорусские диктаторы» и «проститутки из Минска» завоевывают мировой экран
Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY