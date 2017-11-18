«Слабые вузы можно присоединить к более сильным. Но чтобы из этого не получилось укрупнение колхозов»

Эксперты прокомментировали слухи о возможном сокращении количества вузов в Беларуси в два раза и высказались о том, нужно ли нам столько студентов.

Согласно данным Белстата, по количеству студентов в расчете на 10 тысяч человек населения Беларусь имеет самый высокий показатель среди стран СНГ — 330 человек. В то же время в университетах говорят о возможном сокращении количества вузов в два раза, что позволит сэкономить бюджетные расходы на образование. К каким последствиям может привести такая реформа?

Эксперт Белорусского экономического центра BEROC Катерина Борнукова считает: когда более 95 % выпускников школ продолжают образование, — это позитивный фактор, поскольку обеспечивает хорошее качество человеческого капитала.

— В то же время у нас есть проблема — несоответствие между потребностями рынка и тем образованием, которое люди получают. Если посмотреть на процент выпускников вузов, которые работают по специальности, он будет невысоким. В бизнесе жалуются на нехватку квалифицированных кадров. И это косвенно указывает на то, что система высшего образование готовит не совсем тех, кто нужен на рынке, — говорит Катерина Борнукова.

По мнению эксперта, надо искать способ, как приблизить университеты к потребностям современного рынка, который быстро меняется.

— Практически все ИТ-компании открывают свои образовательные центры, несмотря на то, что факультеты, на которых готовят айтишников, самые прогрессивные, гибкие и развивающиеся, — подчеркивает эксперт.

Поскольку у нас основная проблема в недостатке реагирования на потребности рынка труда, укрупнять университеты — не самая хорошая идея, считает собеседница.

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