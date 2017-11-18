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Экономика
18.11.2017
Всемирный банк инвестирует в экономику Беларуси больше полумиллиарда

За пять лет. А именно — около $ 570 млн.

— Около трети всех наших проектов реализуются на территории Гродненской области. С одним из них — строительством трассы Минск-Гродно — мы познакомились по пути сюда. Работы идут в хорошем темпе, убежден, что объект будет завершен в срок, — сказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер во время встречи с руководством Гродненского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

В Гродно реализован комплексный проект по обращению с твердыми отходами: построен мусоросортировочный завод, усовершенствована система сбора и вывоза коммунальных отходов.

— Благодаря поддержке Всемирного банка решен целый ряд вопросов. В частности, в сфере обращения с коммунальными отходами мы вышли на новый уровень, однако продолжаем работу в этой сфере. Прорабатывается вопрос по производству из отходов RDF-топлива, — сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

Кремер отметил, что около $ 70 млн будет направлено на решение вопросов с качеством питьевой воды и обращения с отходами в стране:

— В ближайшие пять лет жители региона ощутят реализацию проектов Всемирного банка. Мы планируем инвестировать в такие сферы, как высшее образование, общее и среднее образование, водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми бытовыми отходами и строительство в сфере энергетики.

Мы также совместно будем работать над улучшением делового климата, создания условий для частных инвестиций.

По словам Кремера, около $ 60 млн будет направлено на кредиты малому и среднему бизнесу. В целом же за пять лет в экономику Беларуси будет инвестировано порядка $ 570 млн.

 
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