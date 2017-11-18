Как прошла свадьба Серены Уильямс на тему «Красавица и чудовище»

Самое топовое из Instagram.

Наконец, в сети появились снимки со свадьбы 36-летней теннисистки Серены Уильямс и 34-летнего айтишного миллионера с армянскими корнями Алексиса Оганяна. Фотографии уже разлетаются как горячие пирожки по инстаграм-страничкам подружек невесты, а также опубликованы в американском Vogue.

Торжество прошло в историческом квартале Нового Орлеана. Оно было оформлено в стиле классической сказки «Красавица и чудовище». А одну из главных ролей также играла грудная дочь жениха и невесты – Алексис Олимпия.

Еще топовое из Instagram:

Сара Джессика Паркер спутала «Волгу» с «Жигулями»