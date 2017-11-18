Как Лукашенко использует «жирных котов»

Возмущению Александра Лукашенко нет предела. На 24-м году правления он обнаружил в банках «жирных котов» со слишком высокими заработками.

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб, комментируя «Салідарнасці» требование урезать паёк банкирам, счёл это неудачным популистским приемом. Иного мнения придерживается экономист Ярослав Романчук, заявивший «Еврорадио»:

— 95% власти и 95% оппозиции имеют консенсус в отношении того, какая должна быть экономическая политика в Беларуси, как они относятся к свободе, к свободному рынку, к капитализму. И с той, и с другой стороны популярны мысли о «забрать и разделить», только модель у каждого своя. Поэтому, когда Лукашенко говорит, что надо «раскулачить» банкиров, я уже предвижу, как малый и средний бизнес будет хлопать в ладоши, как оппозиция будет аплодировать. На таких идеологических императивах Лукашенко и строит консенсус.

В этой дискуссии по-своему правы оба – Иосуб и Романчук. Всегда найдутся и те, кто озабочен собственной зарплатой, а не чужой, и те, кого порадует «публичная порка» богатеньких буратин.

«Жирные коты» стали для Лукашенко своего рода «когтеточилкой». Именно под лозунгом борьбы с ними в 1994 году тогда еще депутат Верховного Совета вёл свою президентскую избирательную кампанию. И впоследствии периодически обещал посадить на «финансовую диету» разных зарвавшихся персон.

Этот простенький приём работает уже без малого четверть века. Эффективность, конечно, существенно ниже 95%, но вполне достаточная, чтобы не особо волноваться за сохранение власти.

От Лукашенко другого поведения ждать уже трудно. Проблема в другом: если значительная часть нашего общества раз за разом покупается на элементарные разводки, то, возможно, она заслуживает не лучшей жизни, а той, которую имеет.