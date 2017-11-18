Экипаж отстранили от полетов за нарисованный в небе гигантский пенис. Фотофакт

Инцидент произошел над округом Оканоган в штате Вашингтон.

Принадлежащий ВВС США самолет E/A-18 Growler пролетел над населенным пунктом по необычной траектории, оставив после себя непристойную фигуру, сообщает Reuters.

Фотографии образовавшегося в небе полового органа мгновенно заполонили социальные сети. Кроме того, по местному телевидению показали интервью жительницы округа Оканоган, которая была обеспокоена тем, что не знает, как объяснить произошедшее своим маленьким детям.

ВВС США накануне выступило с извинениями в связи с произошедшим, назвав инцидент «безответственной выходкой».