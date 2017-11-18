.
Все новые статьи
Спецпроект:
Best Baltic Hotel
НОВОСТИ
Как менялись иллюстрации в европейских политических журналах больше чем за век
Всемирный банк инвестирует в экономику Беларуси больше полумиллиарда
Экипаж отстранили от полетов за нарисованный в небе гигантский пенис. Фотофакт
Хакеры украли интимные фотографии норвежской гандболистки Мёрк
Цитата дня: «И без декрета № 3 заставим работать»
Школьников зовут поступать в Академию МВД письмами из СИЗО
Египетскую певицу будут судить за совет не пить из Нила
Лукашенко подарили электромобиль
Реплика дня: «Журналисты должны заниматься пропагандой»
Сбывшаяся мечта Лукашенко. Фотофакт
Вину не признал: устроивший стрельбу в Гдыне белорус освобожден из-под стражи
Умер «босс боссов» сицилийской мафии по прозвищу «Зверь»
СМИ: в Беларуси по подозрению в шпионаже задержан украинский журналист
Россиянин снял квартиру в Минске, где запер курьера и похитил фотоаппарат
Вице-канцлер Германии: «Я надеюсь, на саммит от Беларуси приедет Александр Лукашенко»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Судьба родителей Ксюши Ситник: папа – за решетку, мама – в общественный совет при МВД
Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?
Хакеры выкрали фото, на котором звезда «Игры престолов» – голая. Совсем
Ерофеев: «Белорусы уже совсем по-другому живут. Но они все это скрывают»
Лукашенко «переобулся» на встрече с другим главой иностранных дел Германии
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Лукашенко назвал банкиров «скопищем жирных котов», сказав, что цитирует народ
Экономист: «Белорусы расплачиваются за демпинг цемента в Украину трижды»
Четыре «революционных» документа, принятие которых тормозится в госорганах
Личная история: как в школе на уроке труда будущих зэков готовили
Как белорусские чиновники воруют сладости из чужого кармана
Мужчина, который 43 года работает дояром, получает 300 рублей
Невзоров: история человечества – это история домогательств
«Куда слать резюме?». Пользователей развеселило заявление Лукашенко о зарплате в избиркомах
Заико объяснил причину акций «две шоколадки по цене одной»
Правозащитник объяснил продвижение по службе Барсукова, ставшего замом главы МВД
Мэры, о которых белорусы могут мечтать
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит новая президентская клиника
Скульптура Путина в образе медведя, с осетром в лапах
И снова здравствуйте. Снег!
Почему центр Минска заполонил спецназ с цветами
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Як маленькім беларусам з дзяцінства тлумачаць, хто «самы галоўны ў нашай дзяржаве»
Улыбочка на миллиард. В исполнении арестанта, которого СМИ называли спасителем «кошелька Лукашенко»
1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
18.11.2017
Антон Борисов, Газета.Ру
Хакеры украли интимные фотографии норвежской гандболистки Мёрк

26-летняя Нора Мёрк — одна из лучших и самых титулованных гандболисток страны. В течение шести лет спортсменка постоянно призывается в национальную сборную и за это время выиграла чемпионат мира 2015 года, три чемпионата Европы и бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-2016.

Мёрк призналась, что больше не может держать этот случай в тайне, так как последние два месяца переживает худший период своей жизни.

«Моя жизнь сильно изменилась. Я отгородилась ото всех, мое чувство собственного достоинства растворилось. Каждый день был утомительным. В этом сейчас трудно признаться. Я не думаю, что люди осознают, что они делают с человеком», — цитирует спортсменку испанская Marca.

Игрок венгерского клуба «Дьор» поведала, что пребывает в эти дни не в лучшем физическом состоянии, так как впала в депрессию, от чего нарушился ее режим питания и сна.

В первый день зимы в Германии стартует очередной чемпиона мира по гандболу, и Нора не уверена, что готова к защите своего титула из-за психологических проблем.

«Я привыкла к тому, что люди меня постоянно обсуждают, но они говорят о моей игре и моих действиях на гандбольной площадке. Однако вмешательство в личную жизнь в такой преступной форме заставляет меня чувствовать себя неуверенно и испуганно», — продолжила Мёрк.

Несмотря на сомнения относительно участия на чемпионате мира, карьеру гандболистка завершать не собирается.

«Когда это случилось, я сразу захотела купить билет на самолет, улететь на другой конец света и остаться там до Рождества. Однако я сразу осознала, что, если я сбегу, то злоумышленник победит, а я не хочу, чтобы что-либо остановило меня на пути к своей мечте — стать лучшей гандболисткой мира.

Правда, мне необходимо время, чтобы прийти в себя и вернуться в привычное жизненное русло. Я собираюсь забыть этот эпизод на площадке и приложу максимум усилий, чтобы продолжить играть как раньше» — заключила Мёрк.

За свою богатую на титулы карьеру гандболистка неоднократно входила в символическую сборной чемпионатов Европы и мира. Пик ее карьеры пришелся на 2016 год, когда она стала лучшим бомбардиром Олимпийских игр и континентального первенства.

Это не первый случай, когда известные спортсмены становятся жертвами хакеров.

Так, в августе этого года злоумышленники выложили в сеть откровенные фотография одного из лучших гольфистов современности Тайгера Вудса и олимпийской чемпионки по горным лыжам Линдси Вонн, датированные периодом, когда именитые спортсмены находились в отношениях.

Киберпреступники взломали телефон гольфиста, где находились интимные фото Вонн и его самого. Вудс объявил, что намерен подать в суд, но пока дело не получило развития.

Под прицел хакеров весной этого года подали девушки — бойцы смешанных единоборств. Сразу у четырех спортсменок выкрали интимные фотографии. Жертвами злоумышленников стали Тиша Торрес, Ракель Пеннингтон, Джессамин Дьюк и Анджела Магана. Пеннингтон и Торрес выступают в самой престижной организации UFC, а Дьюк и Магана в прошлом покинули компанию и теперь выступают за в организации Invicta.

Следует отметить, что с появлением смартфонов и беспроводного интернета проблема сохранности личных данных встала особо остро. Самым громким случаем обнародования приватных фотографий произошел в 2014 году, когда жертвами хакеров стали более двадцати известных актеров, музыкантов и спортсменов.

Хакеры выкрали фото, на котором звезда «Игры престолов» – голая. Совсем

Среди них была олимпийская чемпионка Лондона по спортивной гимнастике в команде и серебряный призер Игр на опорном прыжке Маккайла Марони.

Помимо главного старта четырехлетия Марони также выиграла три золота чемпионатов мира. Однако последний ее успех пришел в 2013-м, а в следующем году спортсменка получила травму, в результате чего в возрасте 20 лет в 2016 году гимнастка объявила о завершении карьеры.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Мечты Лукашенко, и что из них вышло
Гурневіч: Імёны нашых вуліц будуць комам у горле ўсім
Лукашенко «переобулся» на встрече с другим главой иностранных дел Германии
Великая сексуальная социалистическая революция
Как «белорусские диктаторы» и «проститутки из Минска» завоевывают мировой экран
Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY