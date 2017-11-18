Великая сексуальная социалистическая революция

В 1920-е годы в СССР царил такой разврат, что сексуальная революция 1960-х меркнет на его фоне!

Когда большевики после Октябрьской революции выкидывали «старый мир» на помойку, «буржуазное» отношение к любви и сексу выносили в первых рядах. Даже сегодня, после сексуальной революции 1960-х годов, «сексуальное» законотворчество большевиков выглядит скандально.

Уже 19 декабря 1917 года, сразу после революции, выходит декрет Ленина «Об отмене брака» и упраздняется наказание за гомосексуализм. Женщине предоставляется «полное материальное, а равно и сексуальное самоопределение», «сексуальный союз» (второе название — «брачный союз») можно было как легко заключить, так и легко расторгнуть. А к концу Гражданской войны, в 1920 году, легализуют аборты.

Приобретает популярность теория «стакана воды», которая появилась еще во времена романа Шопена и Жорж Санд: «Любовь, как стакан воды, дается тому, кто его просит». Правда, любовь в понимании новообращенной советской молодежи подразумевала в основном секс, и отношения мужчин и женщин сводились к животной потребности, которая должна удовлетворяться без всяких «условностей».

Появляются лозунги типа: «Жены, дружите с возлюбленными своего мужа», «Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует жене своих товарищей», «Каждая комсомолка обязана идти ему навстречу, иначе она мещанка», «Каждый комсомолец может и должен удовлетворять свои половые стремления».

Революционные элементы общества, которых в патриархальной крестьянской России было меньшинство, охотно приняли новые правила игры в сексуальных отношениях. Герберт Уэллс, посетивший революционную Москву, удивлялся тому, «как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма, излишне просто».

Прогрессивная Александра Коллонтай писала: «Такой пестроты брачных отношений еще не знавала история: неразрывный брак с устойчивой семьей и рядом преходящая свободная связь, тайный адюльтер в браке и открытое сожительство девушки с ее возлюбленным, брак парный, брак втроем и даже сложная форма брака вчетвером».

19 декабря 1918 года в Петрограде во время празднования годовщины декрета «Об отмене брака» состоялось шествие лесбиянок. По воспоминаниям Троцкого, Ленин, узнав об этом, радостно воскликнул: «Так держать, товарищи!»

В некоторых городах происходила «национализация» или «социализация» женщин. Москва смотрела на это сквозь пальцы, посылая на места директивы «на усмотрение трудящихся». Захватив весной 1918 года Екатеринодар (Краснодар), большевики издали декрет о «социализации женщин», который был напечатан в «Известиях Совета» и расклеен по городу. Согласно декрету, женщины в возрасте от 16 до 25 лет подлежали «социализации». Один такой «мандат» сохранился: «Мондат. Предъявителю сего товарищу Карасеву предоставляется право социализировать в городе Екатеринодаре 10 душ девиц возрастом от 16-ти до 20-ти лет, на кого укажет товарищ Карасев. Главком Иващев (печать)».

В начале 1920-х годов создается движение радикальных нудистов «Долой стыд». Его члены ходили по Москве и некоторым другим городам совершенно голыми, единственным элементом одежды была перекинутая через плечо лента с надписью «Долой стыд!».

Консервативное большинство, мягко говоря, настороженно воспринимало радикальных нудистов. Вот свидетельство очевидца: «В 1922 году я несколько раз присутствовал на выступлениях общества «Долой стыд». Совершенно голый, украшенный только лентой с надписью «Долой стыд», оратор на площади Краснодара кричал с трибуны:

— Долой мещанство! Долой поповский обман! Мы, коммунары, не нуждаемся в одежде, прикрывающей красоту тела! Мы дети солнца и воздуха!

Проходя там вечером, я увидел поваленную трибуну, «сына солнца и воздуха» избили. В другой раз мы с женой видели, как из трамвая, ругаясь и отплевываясь, выскакивает публика. В вагон ввалилась группа голых «детей солнца и воздуха», и возмущенные люди спасались от них бегством».

Сексуальная вседозволенность вполне закономерно стала сопровождаться «перегибами на местах». Так, летом 1926 года на всю страну прогремело «Чубаровское дело». В Ленинграде в Чубаровском переулке на Лиговке приезжую крестьянку изнасиловали 25 комсомольцев и один кандидат в члены ВКП (б). Виновных судили, шестерых расстреляли, остальных отправили на Соловки. В ходе суда насильники искренне не понимали, в чем их вина, поэтому даже не пытались скрыть своего преступления. «Подумаешь, побаловались с бабой, эка невидаль!» — отреагировал один из осужденных. И правда: по их логике, сначала власть подталкивает к свободной любви, потом за эту же любовь расстреливает и сажает.

В конце 1920-х годов, с приходом к власти Сталина, советская сексуальная революция постепенно сворачивается. Свободы ограничивались, ужесточался контроль во всех сферах жизни советского человека, и сексуальные вольности совсем не вписывались в новые реалии.

Еще в 1926 году власти разогнали общество «Долой стыд!» — голые мужчины и женщины исчезли с улиц советских городов. В 1929 году был запрещен жанр ню в советской фотографии и живописи. В 1934 году в Уголовный кодекс вернули наказание за гомосексуализм. В 1936 году были запрещены аборты (сложившаяся к моменту запрета ситуация была и впрямь ужасающей: на одно рождение приходилось три аборта). В том же году была ограничена свобода разводов.

В то же время, в 1930-е годы, практически полностью прекращается производство контрацептивов. Растет число подпольных абортов.

Итак, к моменту прихода Сталина к власти грандиозный советский сексуальный эксперимент провалился. Наступил затяжной период внешней благопристойности и пуританства (а по сути, ханжества), приведший в конце концов к знаменитой фразе: «В СССР секса нет».

Существует вокруг большевистской сексуальной революции и немало мифов. Так, член «Союза русского народа» (попросту черносотенец) Уваров в марте 1918 года выдумал «Декрет Саратовского Губернского Совета Народных Комиссаров об отмене частного владения женщинами» и приписал этот документ большевикам.

Там, в частности, были такие пункты: «Все женщины, которыя подходятъ подъ настоящiй декретъ, изъемаются изъ частного постоянного владенiя и объявляются достоянiемъ всего трудового народа»; «За бывшими владельцами (мужiями) сохраняется право въ неочередное пользованiе своей женой. Примечание: Въ случае противодействiя бывшаго мужа въ проведенiи сего декрета въ жизнь, онъ лишается права предоставляемого ему настоящей статьей».

Позже этот «документ» часто всплывал в антибольшевистской пропаганде — от белых во время Гражданской войны до нацистов в Великую Отечественную. А уже в XXI веке кто-то запустил в Интернете «утку» про якобы имевшийся в I Уставе РКСМ (Российского коммунистического союза молодежи) от 1918 года пункт, гласивший: «Каждая комсомолка обязана отдаться любому комсомольцу по первому требованию, если он регулярно платит членские взносы и занимается общественной работой».