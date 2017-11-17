Цитата дня: «И без декрета № 3 заставим работать»

Лукашенко заявил, что государство продолжит помогать населению в трудоустройстве.

Об этом он заявил в пятницу во время общения с коллективом нового завода СЗАО «Белджи».

— Нигде, ни в одной стране мира правительство и особенно президент (это, конечно, моя работа) не уделяют столько внимания трудоустройству граждан, как в Беларуси, — приводит БЕЛТА слова главы Беларуси. — Да, где-то создаются рабочие места, но принцип один: собирайся и езжай, не сено к корове, а корова к сену. А мы стараемся — вот Жодино приведем в порядок, поможем с жильем, создаем рабочие места. Я хочу, чтобы вы и ваши дети остались здесь. Это ваша земля, вы к ней привыкли. Это моя политика. Мы делаем все, чтобы были трудоустроены вы и ваши дети.

…Шел по конвейеру, смотрел на молодых ребят. Смотрю и вижу: этот человек пришел заработать. Он пришел и радуется, что у него такая чистая и аккуратная работа. У нас подавляющее большинство таких. И такие всегда будут иметь деньги, таким мы всегда будем помогать. Ну, а тех, кто хочет туда-сюда мешковать, и без декрета № 3 заставим работать, — сказал Лукашенко.