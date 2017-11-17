Мечты Лукашенко, и что из них вышло

Пожалуй, впервые за всю историю своего многолетнего правления Александр Лукашенко признался, что исполнилась его мечта.

Речь идет о запуске в стране производства легковых автомобилей. Об этом глава Беларуси заявил на открытии завода «БелДжи» под Борисовом.

«Салідарнасць» вспомнила и другие мечты первого лица страны, и что из них вышло.

Мечта №1: «Чтобы в Беларуси люди не переживали о том, что не хватает денег»

Сказано (сентябрь 2016-го):

– Вы знаете, я хотел бы, чтобы люди никогда, заглядывая в кошелек или собственный карман, не думали о том, что им на что-то не хватает. Всегда части народа чего-то не хватает, это естественно. А я бы хотел, чтобы люди в Беларуси никогда этим не страдали – вот это моя единственная мечта.

…И это моя мечта, чтобы у нас в Беларуси, еще раз подчеркну, никогда, заглядывая в кошелек и карман, не переживали о том, что не хватает денег. Я это сделаю, – пообещал Лукашенко.

Сделано:

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в сентябре 2017 года составила 831,3 рубля (или 429 долларов в пересчете по средневзвешенному курсу доллара за сентябрь).

Мечта №2. Новогодняя. «Зарплата для белорусов в пятьсот долларов»

Сказано (30 декабря 2016-го):

— $ 500 в среднем (средняя зарплата по стране — прим «С»). Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю.

Сделано:

Многим белорусам такие зарплаты и не снятся. Например, Юрию Шикавцу из деревни Житьково Борисовского района. Мужчина, который 43 года работает дояром, получает 300 рублей. Или музейным работникам, выживающим на зарплату чуть выше «минималки» — 265 рублей.

Мечта №3. Детская. «Хотел быть великим спортсменом»

Сказано (май 2017-го):

— Я страшно любил футбол и хотел быть великим спортсменом. Но я не попал ни к какому тренеру, да и речи не могло быть. Как могли, так и играли.

Не сбылась.

Мечта №4. «Чтобы на детей с нарушениями слуха никто не показывал пальцем»

Сказано (сентябрь 2016-го):

— У меня очень много желаний, но в данный момент я мечтаю, чтобы такие дети жили вместе с нами в обществе и никто на них не показывал пальцем. Я не считаю, что они люди с ограниченными способностями или возможностями. Ничего подобного. Они просто чуть-чуть отличаются от нас, и я сегодня убедился в этом, — заявил Лукашенко, посещая специальную общеобразовательную школу-интернат №13 Минска для детей с нарушением слуха.

Сделано: что за это время сделано властями для детей с ограниченными возможностями, неизвестно.

Как видим, президент Беларуси на наших глазах превращается в мечтателя. В последнее время он все чаще делится своими мечтами. Жаль только, сбываются они редко. Может быть, потому, что глава государства мало интересуется мечтами народа?