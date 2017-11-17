Школьников зовут поступать в Академию МВД письмами из СИЗО

Минчанка Раиса получила серый конверт. Отправитель — минский СИЗО № 1, в письме — имя сына Раисы. «Земля ушла из-под ног», — говорит минчанка.

Оказалось, так школьников приглашают поступать в Академию МВД.

Фото со страницы Раисы на Facebook

— Мой сын в 11 классе, по тексту понятно, что его приглашают учиться в Академию МВД, — говорит Раиса. — Письмо очень тактичное, к нему у меня вопросов нет, но зачем указывать на пакете СИЗО № 1?

В родительском чате Раисе рассказали, что такой же конверт пришел еще одной маме.

— Она тоже испытала немало эмоций, — не скрывает недовольства собеседница. — Я позвонила по номеру, указанному в письме. Трубку снял очень вежливый мужчина, в хорошем настроении. Сказал, что они рассылают будущим абитуриентам конверты с такого адреса уже три года, но вопросы возникли только в этом году.

Оказалось, что днем раньше по такому же поводу в СИЗО звонила другая женщина.

— Я пыталась ему объяснить: когда нормальный человек получает послание с таким обратным адресом, распечатывает пакет, то первое, что видит — лист с именем своего ребенка. Так можно и на больничную койку отправиться, — продолжает Раиса.

В пресс-службе Академии МВД TUT.BY пояснили, что за рассылку писем отвечает Департамент исполнения наказаний.

— ДИН входит в систему МВД, они самостоятельно набирают абитуриентов, которые, отучившись у нас, могут поступать к ним на работу. В том числе — в СИЗО № 1, — рассказали в академии.

В пресс-службе Департамента исполнения наказаний отметили, что недовольства по поводу адреса СИЗО на конвертах для будущих абитуриентов никто не выражал:

— Все родители, у которых возникают вопросы, могут напрямую обратиться в ДИН по адресу: Брилевская, 14а.