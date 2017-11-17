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17.11.2017
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Египетскую певицу будут судить за совет не пить из Нила

Абдул Вахаб обвинили в оскорблении Египта, запугивании туристов и нанесении ущерба экономике.

Фото Wael Hamzeh / EPA / Scanpix / LETA

Во время одного из концертов в 2016 году египетскую певицу Ширин Абдул Вахаб попросили исполнить ее песню «Пил ли ты из Нила». Перед исполнением певица сказала, что если на самом деле пить из Нила, можно заболеть шистосомозом — паразитарной тропической болезнью.

В ноябре 2017-го видеозапись комментария Вахаб попала в интернет и возмутила ее соотечественников. Абдул Вахаб обвинили в оскорблении Египта, запугивании туристов и нанесении ущерба экономике. Певица извинилась, назвав свои слова «глупой шуткой». Несмотря на публичное покаяние, Ширин Абдул Вахаб предстанет перед судом.

Ширин Абдул Вахаб, которую называют «королевой эмоций», одна из самых популярных поп-исполнительниц не только в Египте, но и на всем Ближнем Востоке. Ее альбомы расходятся миллионными тиражами, она входила в жюри арабской версии шоу «Голос».

В августе 2016-го певица выступала на фестивале в Ливане. Во время концерта один из поклонников попросил ее спеть «Пил ли ты из Нила» — патриотический хит Вахаб, в котором любовь к реке связывается с любовью к Египту. Певица ответила фанату, что на самом деле пить воду из Нила не стоит, поскольку она может вызвать шистосомоз. «Лучше пейте Evian», — сказала Вахаб.

Видеозапись этого комментария появилась в интернете спустя год —14 ноября 2017-го. Ролик быстро стал вирусным — египтяне обиделись на Вахаб за то, что она нелестно отозвалась о качестве воды из Нила. В твиттере начался флешмоб под хэштегом #IWillDrinkFromtheNileandWonʼtListentoSherine (#ЯБудуПитьИзНилаИНеБудуСлушатьШерин); Телерадиовещательный союз Египта запретил ротацию песен и клипов Вахаб; из-за «необоснованных насмешек над нашим дорогим Египтом» Союз музыкантов отозвал разрешение на живые выступления певицы.

Этот союз не в первый раз запрещает живые выступления в стране. Так, в феврале 2016 года он потребовал остановить два концерта в стиле хеви-метал в Каире: по словам представителей союза, их организовали «поклонники дьявола». В сентябре 2017-го объединение запретило выступать в Египте ливанской поп-группе Mashrou Leila, фанаты которой размахивали радужными флагами на концерте (вокалист Mashrou Leila — открытый гей).

Ширин Абдул Вахаб подверглась и судебному преследованию. Юрист Хани Гэд подал иск к певице, обвинив ее в «оскорблении египетского государства». Другой юрист, Самир Сабри, намерен засудить Вахаб по обвинению в «нанесении ущерба экономике, запугивании туристов и причинении вреда туристической индустрии». Наконец, крупнейшая государственная газета Al-Ahram сообщила, что 23 декабря Ширин Абдул Вахаб предстанет перед судом в Каире. Ее будут судить за распространение слухов, которые «нарушают общественную безопасность, провоцируют страх среди людей или наносят ущерб общественным интересам».

Не спасли Вахаб и извинения. Она назвала свои слова, сказанные в 2016 году, «глупой шуткой». «Моя любимая страна и сыновья моей страны, я от всей души прошу у вас прощения за боль, которую я могла причинить вам», — написала она 14 ноября.

Как обращает внимание The New York Times, скандал с Вахаб разгорелся на фоне обсуждения качества воды в Ниле политиками: местные власти опасаются, что река может обмельчать из-за плотины, которую достраивает Эфиопия. Американское издание также расценивает судебное преследование певицы как один из признаков того, что после прихода к власти президента Абдула Фаттаха ас-Сиси в 2013 году египетские суды стали инструментом демонстрации «ярого национализма», причем часто за счет представителей популярной культуры. Например, в 2015 году исполнительница танца живота из Армении, чей концертный костюм повторял цвета египетского флага, получила полгода тюрьмы в Египте за «оскорбление флага» (после обжалования приговор был отменен). А местный актер Амир Карара, сыгравший адвоката в сериале «Наручники», сейчас находится под следствием за оскорбление представителей профессии.

 
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