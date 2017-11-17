Реплика дня: «Журналисты должны заниматься пропагандой»

Об этом заявил на медиафоруме в Ереване генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Дмитрий Жук.

По его мнению, журналисты должны заниматься пропагандой экономических интересов своих стран.

- Некоторые люди не знают ничего о происходящих процессах. Общественность должна быть информирована обо всех процессах, протекающих в ЕАЭС. Нам надо понять, что мы интегрированы, имеем определенные связи и пр., - сказал гендиректор БЕЛТА.

Удивительно, что глава информагентства не видит разницы между информированием и пропагандой.