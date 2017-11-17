Лукашенко – в Украине после 2015-го не гибнут люди. Что говорит статистика

Приводим данные потерь среди военных и мирных жителей за последние три года.

На встрече с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем Александр Лукашенко отметил важность позиции Германии в урегулировании украинского конфликта.

— Германия может внести великий вклад в развитие современной истории, если будет продолжать свою линию по нормализации ситуации в Восточной Украине. Мы действительно имеем много проблем и после минской встречи в «нормандском формате», но там, в Украине, нет войны. Если бы Германия не заняла жесткую позицию, там бы до сих пор гибли люди, — утверждает глава государства.

«Салідарнасць» изучила официальные данные о потерях среди украинских силовиков и мирных жителей за последние три года. Приведем несколько цифр, ставящих под сомнение прозвучавшие в пятницу утверждения.

В 2015-м, согласно сводных данных СНБО, Минобороны, СБУ, Госпогранслужбы и пресс-служб добробатов и Правого сектора, в зоне АТО в Донбассе погибли 1115 военных. Наибольшее количество погибших припадает на февраль, когда в Минске были подписаны очередные соглашения в рамках встречи «нормандской четверки».

Только за первые четыре месяца 2015-го от неизбирательного огня артиллерии погибло свыше 400 мирных жителей.

В течение 2016-го на Донбассе погибли 467 украинских военных, при этом количество боевых потерь составило 211 человек.

Среди мирного населения были афиксированы 88 случаев гибели и 354 ранения.

В сентябре 2017-го глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан опубликовал даные о потерях среди гражданского населения с начала года: 68 погибших и 315 раненых.

В конце октября председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о 162 случаях гибели украинских военных с начала года.