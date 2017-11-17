35 лет назад минское «Динамо» стало чемпионом СССР

Где они сейчас?

Сезон 1981 года «Динамо» закрывало традиционным банкетом в Стайках. Неожиданно для многих неформальный ужин перерос в серьезный разговор. Началось все со слов главного тренера Эдуарда Малофеева.

«Игрой команды доволен, но турнирным положением (9-е место – Tribuna.com) – нет», – говорил ЭВМ.

После этого своим мнением о команде, партнерах, игре и результате поделился каждый футболист. Никто ничего не утаивал. Последним выступал Михаил Вергеенко.

«Пора бороться за звание чемпионов!» – заявил самый возрастной игрок команды.

Все были только за. Единение футболистов понравилось Малофееву. О борьбе за высокие места тренер говорил еще в 1978-м, когда только возглавил команду. Четыре года Эдуард Васильевич учил динамовцев играть на высоких скоростях и в одно касание. И к началу 82-го увидел, что мастерство футболистов выросло и они готовы к борьбе за «золото».

Сезон начинали Кубком. При жеребьевке «Динамо» попало в ленинградскую группу с «Даугавой», «Зарей», «Жальгирисом», «Карпатами» и «Зенитом». В 5 матчах «бело-голубые» одержали 4 победы с общей разницей мячей 17-4 (еще один матч закончился ничьей) и вышли в 1/8 финала, где разгромили смоленскую «Искру» (5:1). Но в четвертьфинале минимально уступили киевскому «Динамо» 0:1.

Чемпионат открывали домашним матчем против московских одноклубников. Было это в конце марта, поэтому сперва руководство клуба хотело перенести встречу на Юг, но, в конце концов, решило сыграть дома. Хозяева победили 1:0 – первый мяч «Динамо» в чемпионате забил Александр Прокопенко.

После нулевой ничьей с «Зенитом» в 6-м туре минчане вошли в тройку лидеров. Выше был «Пахтакор», финишировавший год назад 16-м, и «Арарат». Рядышком «Кайрат», а фавориты сезона из Киева отставали. В мае минчане удачно съездили в Москву – победы над ЦСКА и «Торпедо» – и возглавили турнирную таблицу.

Но затем последовала ничья во Львове и поражение в Харькове. После чего белорусы выдали восьмиматчевую серию без поражений и укрепились на первом месте. Под горячую руку попало и киевское «Динамо» (3:2), которое до этого не проигрывало дома три года. У белорусов забивали Курненин, Прокопенко и Кондратьев.

Ответная встреча прошла в Минске 27 октября. Команда Малофеева все еще лидировала в чемпионате, но киевляне отставали всего на два очка и имели матч в запасе. Сшибку лидеров на стадионе «Динамо» увидело 50 тысяч человек. Закончили 1:1. Хозяйский мяч на счету Прокопенко. Забил полузащитник пяткой. Гол признали лучшим в чемпионате.

Это был всего второй аншлаг на стадионе «Динамо» в сезоне. Первый случился в августе, когда в Минск приехали динамовцы из Тбилиси. 50125 зрителей увидели уверенную победу хозяев со счетом 2:0 – дублем отметился Сергей Алейников. Средняя посещаемость «Динамо» в сезоне – 26275 человек. Меньше всего народу собралось на матче 5-го тура против «Черноморца». Минчане победили 2:1 при 11 тысячах на трибунах.

После Киева динамовцев ожидал «Кайрат». Матч оказался примечательным тем, что Юрий Курненин стал первым в СССР защитником, которому удалось сделать хет-трик.

Еще одно интересное событие произошло 17 июля во время матча «Динамо» – «Нефтчи». При счете 2:1 в пользу хозяев судья Иван Тимошенко назначил пенальти в ворота гостей. К мячу подошел голкипер «бело-голубых» Михаил Вергеенко – и не промахнулся.

Последние два матча чемпионата «бело-голубые» проводили в московском манеже ЦСКА против тамошних «Динамо» и «Спартака». К тому моменту преследователей из Киева белорусы опережали на одно очко «Мы на голову сильнее всех и обязательно победим», – настраивал подопечных Малофеев. Так в итоге и получилось. Сперва его команда в пух и прах разнесла «Динамо» (7:0), а 19 ноября в трудном матче переиграла «Спартак» (4:3) и завоевала «золото».

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Также в чемпионском сезоне играли: Виктор Сокол (27 лет, 2 матча, 1 гол) – офицер честности АБФФ, Александр Ванюшкин (19 лет, 1 матч) – руководитель отделения молодежного футбола «Крумкачоў».