Вину не признал: устроивший стрельбу в Гдыне белорус освобожден из-под стражи

Суд освободил Степана Свидерского без каких-либо условий.

30-летний белорус был освобожден из-под стражи решением Гданьского суда. При этом суд не одобрил просьбу прокурора о временом задержании гражданина Беларуси, решив что для этого или какой-либо другой превентивной меры нет причин, сообщает wyborcza.pl.

После освобождения Степан Свидерский заявил, что не признает свою вину. На видео и фото видно, что правый глаз белоруса заметно покраснел от лопнувших сосудов.

В интервью газете «Наша Нива» Свидерский заявил, что рад оказаться на свободе.

- К сожалению, существует тайна следствия, поэтому не могу озвучить подробности происшествия, - сказал Степан Свидерский. - Еще выясняются определенные моменты. Главный итог, что я на свободе без дополнительных ограничений, таких как подписка о невыезде или полицейский контроль. Я рад такому результату.

В изоляторе Степан сидел в камере на трех человек, но один.

- Было время хорошо выспаться. Условия вполне приличные. Никакого отношения ко мне как к террориста не было. Полиция была очень корректной.

Напомним, что днем ранее прокуратура Гданьска выдвинула в отношении белоруса обвинение по статье «Покушение на убийство» предусматривает санкции от 8 до 25 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Молодой человек был задержан 14 ноября в офисе информационного агентства Thomson Reuters, где он работает. По одной из версий Свидерский зашел в офис с оружием и начал стрелять. Другая версия говорит о том, что белорус решил показать свой пистолет коллеге, но оружие увидели посторонние лица. Началась паника, в результате попытки обезаружить Свидерского прозвучали случайные выстрелы.