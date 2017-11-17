Фотожабы: «А у нас переворот, вот»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?

«Куда слать резюме?». Пользователей развеселило заявление Лукашенко о зарплате в избиркомах

На тему военного переворота в Зимбабве. Коллаж Радыё Раця

И к новостям из России

Миллионеры США обратились к Конгрессу с просьбой не понижать налоги для состоятельных граждан. Тем временем правлению «Газпрома» выплатили премии на 1,5 млрд рублей, несмотря на гигантские убытки газовой монополии

У половины россиян нет денег на развлечения

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«Подозрительная старушка на 7 часов»