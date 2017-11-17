Фотожабы: «А у нас переворот, вот»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?
«Куда слать резюме?». Пользователей развеселило заявление Лукашенко о зарплате в избиркомах
На тему военного переворота в Зимбабве. Коллаж Радыё Раця
И к новостям из России
Миллионеры США обратились к Конгрессу с просьбой не понижать налоги для состоятельных граждан. Тем временем правлению «Газпрома» выплатили премии на 1,5 млрд рублей, несмотря на гигантские убытки газовой монополии
У половины россиян нет денег на развлечения
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«Подозрительная старушка на 7 часов»
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