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В мире
17.11.2017
Умер «босс боссов» сицилийской мафии по прозвищу «Зверь»

В итальянской Парме на 88-ом году жизни скончался бывший главарь «Коза ностры» Тото Риина.

По словам источников RaiNews в правоохранительных органах, в последние дни тот находился в состоянии медикаментозной комы после проведения двух серьезных хирургических операций.

Мафиози отбывал в тюрьме несколько пожизненных сроков. По состоянию на 2011 год содержался в тюрьме строгого режима и имел ограниченные возможности контактов с внешним миром. В 2004 году перенес два сердечных приступа.

Тото Риина, получивший прозвище «Зверь» за свою жестокость, вошел в историю как один из самых кровавых боссов мафии, его также называют «Босс боссов». В результате организованных им терактов по всей Италии погибли более 100 человек, включая известных следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, а также политика Сальво Лиму.

 
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