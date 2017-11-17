Немецкий политик: «Никто в Евросоюзе не намерен ставить Беларусь перед выбором»

Как оценили сближение нашей страны с ЕС политик, дипломаты и парламентарий.

Возросший интерес Беларуси к Евросоюзу и сближение с ним многие оценивают как тактические маневры для стабилизации белорусской экономики и обеспечения суверенитета, отметил на XV Минском форуме программный директор по Беларуси Фонда имени Конрада Аденауэра Вольфганг Зендер.

— Если речь идет о том, чтобы укрепить белорусскую экономику и суверенитет, то это стратегические, а не тактические цели, — отмечает посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко. — Речь не идет о смене курса или выборе новых партнеров. Речь идет о том, что для будущего Беларуси важны отношения со всеми партнерами и, прежде всего, с теми, кто нас окружает.

С Евросоюзом, по словам дипломата, у Беларуси есть потенциал, который сегодня при желании сторон «ликвидирует дефицит тех отношений, который был ранее».

Никто в Евросоюзе не намерен ставить Беларусь перед выбором, считает глава департамента России, Беларуси, Молдовы и Восточного партнерства МИД Германии Ханс-Петер Хинрихсен:

— Всегда, когда речь заходит о Восточном партнерстве, у кого-то возникает мысль о том, что все дело в геополитике. Но нам вовсе не хочется перетянуть Беларусь на сторону Запада. Мы не стремимся к тому, чтобы Беларусь улучшала отношения с ЕС за счет ухудшения отношений с Россией. Мы хотим, чтобы у Беларуси были хорошие отношения с партнерами и на Западе, и на Востоке.

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