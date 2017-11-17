СМИ: в Беларуси по подозрению в шпионаже задержан украинский журналист

Предположительно собкора «Украинского радио» Павло Шаройко задержали 25 октября.

Украинские СМИ сообщили о задержании в Беларуси корреспондента Украинского радио Павло Шаройко. Как написал на своей странице в Facebook глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, белорусское посольство не отвечает пока на их запросы.

Согласно неофициальной информации Шаройко могли задержать по подозрению в шпионаже.

По данным украинской прессы, журналист перестал выходить на связь с родными в конце прошлого месяца. Предполагается, что его могли задержать 25 октября.

Об этом написала заместитель главного редактора в Дирекции информационного вещания и заведующая редакцией зарубежной корреспондентской сети Светлана Мялик:

По информации главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, Шаройко был задержан сотрудниками КГБ, которые при этом провели обыск в арендуемой журналистом квартире. Задержанному предоставили государственного адвоката.

Как сообщает Радыё Свабода, в пресс-службе КГБ отказались комментировать информацию о предположительном задержании иностранного корреспондента. В то же время посол Украины в Минске Игорь Кизим подтвердил эту информацию, заявив, что посольство держит ситуацию под контролем.