Россиянин снял квартиру в Минске, где запер курьера и похитил фотоаппарат

Невероятно, но факт.

Сотрудниками уголовного розыска задержан 40-летний гость столицы. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, «к преступлению иностранец подготовился тщательно, продумал все до мельчайших деталей, даже купил женскую куртку, шляпку и ботинки 36-го размера. Они создавали атмосферу присутствия женщины в квартире, что было ему на руку».

– 9 ноября фигурант приехал из России в Минск, как рассказал милиционерам, планировал встретиться с подругой, – поясняет заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Николай Шибалко. – Но встреча отменилась, он решил остаться здесь на некоторое время и снял жилье на сутки. К слову, хозяйке квартиры под различными предлогами отказывался давать паспорт для заключения договора, старательно оттягивал этот момент, однако за жилье платил.

В какой-то момент россиянин решил купить в интернет-магазине фотоаппарат за 6 тысяч рублей. Сделал заказ, через некоторое время приехал курьер, позвонил мужчине, а тот сказал, что подходит к дому. Встреча произошла в машине. Россиянин, внимательно изучив фотоаппарат, пригласил курьера домой.

Когда они подошли к квартире, мужчина открыл дверь, пропустил курьера первым и, как только тот оказался в прихожей, закрыл снаружи дверь. Фотоаппарат остался у злоумышленника. Чтобы «жертва» не смогла позвать на помощь через окна, наш фигурант снял с них ручки. А под лестницей в подъезде спрятал утюг, который накануне похитил из квартиры.

Россиянин был задержан через восемь часов, когда уже обосновался в хостеле. При нем на момент задержания были фотоаппарат и утюг.

В милиции рассказал, что на преступление его толкнула обида, которую он некогда затаил на российский интернет-магазин. За такую «месть» ему может грозить до 8 лет лишения свободы (по факту грабежа возбуждено уголовное дело).