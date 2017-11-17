Вице-канцлер Германии: «Я надеюсь, на саммит от Беларуси приедет Александр Лукашенко»

Министр иностранных дел ФРГ надеется, что на саммит в Брюссель прибудет президент Беларуси.

— Я был впечатлен приверженностью Беларуси к европейской сплоченности. Президент Лукашенко и я много говорили об интересах Европы. Я сказал, что Беларусь может стать мостом между ЕАЭС и ЕС, Беларусь не должна выбирать. Мы также говорили много о ситуации в Украине, — сказал Зигмар Габриэль в Минске, сообщает TUT.BY. — Я очень рад, что удалось отменить санкции ЕС против Беларуси. Я бы хотел, чтобы когда-нибудь ваша страна стала членом Совета Европы, потому что там представлено 47 государств и не хватает только одного.

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