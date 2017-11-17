Обмен AdvCash: денежные операции по всему миру

Компания Advanced Cash молодая, но достаточно перспективная. Это подтвердили многочисленные финансовые эксперты, BestChange, простые пользователи, которые сумели оценить все преимущества.

В последнее время активно стала набирать популярность платежная системы Advanced Cash. Те интернет-предприниматели, которые сумели оценить преимущества, активно используют и производят обмен Advanced Cash на Яндекс.Деньги. Кроме этого, возможен вывод, обмен на все другие виды валют и перевод на пластиковые карты любого банка.

Но многие люди теряются в том случае, когда сумма денег приличная, и выводить заработанные средства немного боятся. В этом случае поможет мониторинг обменников, https://www.bestchange.ru/, предоставляющий рейтинг лучших обменных пунктов. Информация обновляется постоянно, и каждый может выбирать для себя наиболее выгодный путь для вывода денег из любой платежной системы.

Особое внимание на мониторинге уделено платежной системе Адвансед кэш доллары, евро, рубли и другие виды валют, с которой можно переводить более чем в 200 стран, использовать SWIFT – систему, Яндекс.Деньги, производить выплаты на банковские карты и многое другое.

Факты полной безопасности AdvCash

Администрация BestChange рассматривает платежную систему AdvCash как перспективную и надежную компанию. Три неоспоримых фактах выделяют следующие:

безопасное и конфиденциальное использование электронных кошельков;

мгновенный беспроцентный перевод внутри системы;

используется 35 видов валютных единиц, которые можно переводить в любые страны (исключение составляет КНДР и еще пару стран, ведущих обособленное экономическое развитие).

Указанные лицензии для ведения финансовой деятельности выдаются на один год, и их в обязательном порядке необходимо ежегодно обновлять. Это доказывает, что работать с компанией безопасно, а информация всегда актуальна.

Имеется еще один положительный факт, который выделяет этот вариант среди десятков конкурентов. AdvCash выпускает собственные платежные карты, которые стоят намного дешевле всех известных аналогов, не требует платы за обслуживание, но при снятии средств в любом банкомате, в любой стране берет 3 доллара независимо от суммы.

Деньги, размещенные на электронных кошельках данной системы, имеют надежную схему защиты. Ведь надежность AdvCash гарантируют:

белизская лицензия IFSC;

лицензия от Гибралтарского финансового управления;

она является доверенным участником Master Card, Visa.

Процесс регистрации и оформления электронных кошельков простой, понятный и быстрый. И уже через минуту можно переводить, осуществлять обмен AdvCash на Яндекс Деньги (https://www.bestchange.ru/advanced-cash-to-yandex-money.html) или на любой другой электронный кошелек, банковскую карту, денежный перевод с использованием любой системы.

Банковские операции, не требующие верификации

Это условие, которое требуют выполнять многие платежные системы. На AdvCash делать этого не обязательно. Но такое положение, конечно, немного ограничивает возможности. Например, существует суточный лимит на снятие или перевод средств. При отсутствии верификации он не должен превышать 500 долларов и 300 тысячи долларов для внутренних переводов.

Для проверенных клиентов лимиты почти не ограничены и уже составляют 100 тысяч для вывода и миллион без одного доллара для переводов внутри системы. Поэтому для клиентов, которые владеют такими суммами, верификация важна. Но работа внутри системы полностью безопасна, администрация гарантирует полную конфиденциальность.

Процесс верификации простой и не требует присутствия в офисе, как это бывает в других платежных системах. Все, что понадобится, это:

отсканированная страница паспорта с фотографией и личными данными;

прописка, указанная в паспорте (скан страницы);

личный номер мобильного телефона.

Всего три несложных действия, которые открывают большие перспективы. Advanced Cash сотрудничает со всеми платежными системами. Переводы осуществляются моментально с минимальными комиссиями или без них, если это происходит внутри системы. Существует механизм поощрительных вознаграждений, который составляет 0,5-5% от суммы введенных средств. Процент зависит от тарифного плана, который клиент может выбирать самостоятельно.