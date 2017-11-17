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17.11.2017
Групповые курсы английского языка

Круговая методика обучения и надежные гарантии для студентов

Изучение английского языка – прекрасная возможность получить новые знания, приобрести преимущества при трудоустройстве, расширить горизонты. Особой популярностью пользуются групповые занятия, так как студенты попадают в комфортную обстановку, тренируют разговорные навыки, имеют возможность получить помощь от более успешных учеников. На нашем сайте можно узнать преимущества групповых занятий, оценить перспективы изучения языка, получения новых знаний. Студентам предлагается выбор удобного графика посещения обучения, поэтому учеба будет не в тягость, напротив, вызовет интерес. Студенты смогут получить специальный сертификат, который засвидетельствует прохождение курсов.

Особенности обучению в группе

Численность студентов группы не превышает шести человек. Это оптимальный вариант обучаемых, при котором удобно излагать материал. Новичкам предлагается уникальная возможность бесплатно посетить первый урок. Приятно удивляет индивидуальный график, который может корректироваться с учетом форс-мажорных обстоятельств. При необходимости срочной командировки, незапланированного отпуска, студенты смогут «заморозить» обучение, продолжив его спустя определенный период времени. Заказчики оценят удобную систему оплаты. С учениками работают высококвалифицированные носители языка, опытные преподаватели из разных стран. Это позволяет полноценно погружаться в англоговорящую среду. Обучаемым лицам предлагаются дополнительные бесплатные консультации с педагогами.

По окончанию каждого уровня обучения выдаются специальный сертификат. Уникальная школа готова предложить высокий уровень английского, первоклассные знания, благодаря которым можно кардинально изменить жизнь, без затруднений общаться с иностранцами, партнерами по бизнесу, заводить новые знакомства. По завершению каждого курса сдается тест-экзамен. Приятно удивляет привлекательное предложение, если студент будет иметь высокий проходной балл, он может рассчитывать на 10 бесплатных занятий. Эффективная методика обучения английскому языку успешно зарекомендовала себя, получила многочисленные положительные отзывы. При заполнении формы онлайн, заказе 48 уроков, студент гарантированно получает скидку до 20 процентов.

 
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