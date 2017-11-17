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Политика
17.11.2017
Лукашенко: «Мы открываем новую страницу отношений с Германией»

Глава Беларуси встретился с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

— Много говорят о прошлом наших отношений, о негативных фактах и факторах. Но в Минске есть много того, что в положительном плане характеризует наши государства, — подчеркнул Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. — Время идет, оно меняет многое. Так и в современном мире наши отношения меняются с течением времени. Я очень надеюсь и уверен, что мы открываем новую страницу в наших отношениях, направленную в лучшую сторону.

Глава государства выразил слова благодарности германской стороне за ежегодную помощь в оздоровлении белорусских детей с пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий. А также выразил признательность за технологическую поддержку, оказываемую белорусской экономике:

— Почти весь импорт из Германии — это высокотехнологичное оборудование, технологии. Мы бы очень хотели, чтобы этот позитивный процесс имел свое дальнейшее продолжение на более высоком экономическом уровне.

Лукашенко также попросил германскую сторону внимательно следить за ситуацией в Беларуси и объективно ее оценивать.

— Если это так будет, то у нас все получится. С территории Беларуси вы никогда не получите ни одного сигнала в нарушение целостности и безопасности европейского континента.

Глава государства отметил вклад Германии в урегулирование конфликта в Украине:

— Германия может внести великий вклад в развитие современной истории, если она будет продолжать свою линию по нормализации ситуации в Восточной Украине… Мы действительно имеем много проблем и после встречи в «нормандском формате», но там, в Украине, нет войны. Если бы Германия не заняла жесткую позицию, там бы до сих пор гибли люди.

Зигмар Габриэль в свою очередь заметил, что исторический опыт позволил Беларуси стать площадкой мирных переговоров в конфликтных ситуациях в других странах.

Перед вылетом в Минск вице-канцлер напомнил, что (в мире) иногда забывают, что «Беларусь — страна в самом сердце Европы» и отметил, что Германия хочет наладить более тесные отношения с Беларусью.

— Это было трудно в прошлом, и в будущем это будет нелегко, — сказал вице-канцлер. — Но за последние два года между ЕС и Беларусью возникло осторожное сближение. Мы хотим продолжать поддерживать, особенно перед саммитом ЕС со странами Восточного партнерства на следующей неделе. Конечно, для этого необходим прогресс по части демократии и прав человека.

У немецкого высокого гостя также запланирована встреча с коллегой Владимиром Макеем. Габриэль также выступит перед участниками XV «Минского Форума», где политики и дипломаты обсудят отношения между Германией и Беларусью и сотрудничество в рамках «Восточного партнерства».

 
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