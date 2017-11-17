На суде в Гомеле «француза с патроном» пересадили «в аквариум»

Продолжается процесс над гражданином Франции Жоланом Вийо.

В пятницу в Гомеле продолжился суд над гражданином Франции Жоланом Вийо, которого обвиняют в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и незаконном перемещением их через границу.

Как отмечает на своей странице в Facebook гомельский правозащитник Леонид Судаленко, присутствующий на процессе, француза перевели в застекленную клетку: «Над ошибками работаем, дело слушается в цивилизованных условиях, клетка заменена на аквариум».

Все фото Леонида Судаленко

На процессе присутствуют представители посольства Франции в Беларуси, журналисты и неравнодушные. Как сообщает правозащитник, в суде опрашивают свидетелей, которые выполняли роль понятых при оформлении и изъятии патрона. Одна из свидетельниц засомневалась в подлинности своей подписи.

Провели осмотр патрона. В пакете оказалась только гильза, сам боеприпас был отстрелян в процессе экспертизы.

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Напомним, Жолан Вийо приехал из Минска в Гомель 21 сентября на ночном поезде, далее автостопом добрался до границы с Украиной. Он собирался навестить друга в Киеве.

Таможенники «Новой Гуты» задали иностранцу стандартный вопрос: «Везете ли что-либо запрещенное?». В ответ на это француз спросил у таможенников, является ли таковым сувенирный патрон.

После проведения экспертизы француза отправили в СИЗО Гомеля — патрон был признан рабочим и пригодным для использования в качестве боеприпаса.