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Скандалы
17.11.2017
В Слуцке взрослая пара выпрыгнула с восьмого этажа

Что известно об Александре и Екатерине, которые одновременно выпали из окна 9-этажки.

Инцидент произошел накануне вечером. 40-летний мужчина и 28-летняя женщина, жившие вместе, выпали с 8-го этажа квартиры, сообщает kurjer.info.

Отец погибшего мужчины в беседе с корреспондентом газеты сказал: «Я был дома, когда всё случилось. Они находились в комнате. Все нормально было, как обычно. Они занимались своими делами, раз вышли на площадку покурить, другой. А потом услышал грохот. Думал, уронили что-то… Зашел в их комнату… А их нет…»

По его словам, пара вела себя спокойно, ни конфликта, ни ссор не было.

Падая, девушка зацепила спутниковую тарелку на стене пятого этажа — это и был звук, который услышал отец погибшего.

По предварительной информации милиции, мужчина и женщина падали одновременно. Почему они упали из окна — устанавливается.

Мужчина и женщина упали на клумбу. На месте падения сломаны прутья, ограждавшие цветник. Фото Алеся Достанко

Окна квартиры выходят во двор дома. Мужчину и женщину обнаружили лежавшими близко друг к другу на клумбе второго подъезда.

Женщина погибла на месте. Мужчину увезла «скорая», но он скончался в реанимации.

Кто погибшие

40-летний Александр и 28-летняя Екатерина жили в гражданском браке.

«Она такая была /…/ Получается, утянула моего сына за собой на тот свет», — сказал отец Александра.

Свой 28-й день рождения Екатерина отметила месяц и два дня назад.

 
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